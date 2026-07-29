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RECETA FÁCIL Y SABROSA

¡Cualquiera puede hacerlo! Jamoncitos de pollo con salsa de almendra

Karlos Arguiñano nos da el paso a paso de esta receta para toda la familia, que lo tiene todo: es saludable, rica, sencilla y ¡con un toque original!

Jamoncitos de pollo con salsa de almendra

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Carmen Pardo
Carmen Pardo
Publicado:

Una receta súper saludable. Si no te gusta o no puedes comer almendras, la salsa va a estar igual de buena, pero ¡ojo! porque Karlos Arguiñano tiene claro que la almendra sorprende mucho en este plato.

Ingredientes para 4 personas

8 jamoncitos de pollo

2 patatas

1 cebolla

1 pimiento verde

1 zanahoria

6 dientes de ajo

50 g de almendras garrapiñadas

1 pastilla de caldo de pollo

Aceite de oliva virgen extra

Sal

Pimienta

Perejil

Paso a paso:

Calienta una cazuela amplia y baja con 3 o 4 cucharadas de aceite. Salpimienta los jamoncitos de pollo, incorpóralos y dóralos bien por todos los lados. Cuando estén listos, retíralos y guárdalos para después.

Salpimienta los jamoncitos de pollo, introdúcelos en la tartera y dóralos bien
Salpimienta los jamoncitos de pollo, introdúcelos en la tartera y dóralos bien | antena3.com

Pela la cebolla y córtala en cuadraditos. Haz lo mismo con la zanahoria, cortándola en trocitos finos, y limpia el pimiento retirando el tallo y las semillas antes de trocearlo en dados. Pela también los dientes de ajo y córtalos en láminas. Añade todas las hortalizas a la cazuela, sazónalas y cocínalas a fuego medio-suave durante unos 15 minutos.

Después incorpora las almendras garrapiñadas, desmenuza la pastilla de caldo sobre las verduras y vierte medio litro de agua. Devuelve los jamoncitos de pollo a la tartera, rectifica el punto de sal, tapa el recipiente y deja que se cocinen entre 25 y 30 minutos.

Añade las almendras garrapiñadas
Añade las almendras garrapiñadas | antena3.com

Una vez cocido el pollo, retíralo. Pasa la salsa al vaso de la batidora y tritúrala hasta obtener una textura fina. Vuelve a verterla en la cazuela, incorpora de nuevo el pollo y caliéntalo durante 3 o 4 minutos.

Retira el pollo, pasa la salsa a un vaso batidor y tritúrala
Retira el pollo, pasa la salsa a un vaso batidor y tritúrala | antena3.com

Mientras tanto, calienta abundante aceite en una sartén. Aplasta ligeramente los dientes de ajo sin retirarles la piel y añádelos al aceite. Pela las patatas, córtalas en dados e incorpóralas a la sartén. Fríelas hasta que estén tiernas y ligeramente doradas. Escúrrelas sobre una fuente cubierta con papel absorbente, sazónalas y espolvoréalas con un poco de perejil picado.

Para terminar, sirve dos jamoncitos de pollo en cada plato junto con una ración de patatas y un diente de ajo. Puedes acabar la presentación decorando con unas hojas de perejil.

Un dato interesante: El color de la piel del pollo, ya sea blanca o amarilla, no influye en su valor nutritivo. Esa diferencia se debe únicamente a la alimentación que ha recibido el animal.

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