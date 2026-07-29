RECETA FÁCIL Y SABROSA
¡Cualquiera puede hacerlo! Jamoncitos de pollo con salsa de almendra
Karlos Arguiñano nos da el paso a paso de esta receta para toda la familia, que lo tiene todo: es saludable, rica, sencilla y ¡con un toque original!
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Una receta súper saludable. Si no te gusta o no puedes comer almendras, la salsa va a estar igual de buena, pero ¡ojo! porque Karlos Arguiñano tiene claro que la almendra sorprende mucho en este plato.
Ingredientes para 4 personas
8 jamoncitos de pollo
2 patatas
1 cebolla
1 pimiento verde
1 zanahoria
6 dientes de ajo
50 g de almendras garrapiñadas
1 pastilla de caldo de pollo
Aceite de oliva virgen extra
Sal
Pimienta
Perejil
Paso a paso:
Calienta una cazuela amplia y baja con 3 o 4 cucharadas de aceite. Salpimienta los jamoncitos de pollo, incorpóralos y dóralos bien por todos los lados. Cuando estén listos, retíralos y guárdalos para después.
Pela la cebolla y córtala en cuadraditos. Haz lo mismo con la zanahoria, cortándola en trocitos finos, y limpia el pimiento retirando el tallo y las semillas antes de trocearlo en dados. Pela también los dientes de ajo y córtalos en láminas. Añade todas las hortalizas a la cazuela, sazónalas y cocínalas a fuego medio-suave durante unos 15 minutos.
Después incorpora las almendras garrapiñadas, desmenuza la pastilla de caldo sobre las verduras y vierte medio litro de agua. Devuelve los jamoncitos de pollo a la tartera, rectifica el punto de sal, tapa el recipiente y deja que se cocinen entre 25 y 30 minutos.
Una vez cocido el pollo, retíralo. Pasa la salsa al vaso de la batidora y tritúrala hasta obtener una textura fina. Vuelve a verterla en la cazuela, incorpora de nuevo el pollo y caliéntalo durante 3 o 4 minutos.
Mientras tanto, calienta abundante aceite en una sartén. Aplasta ligeramente los dientes de ajo sin retirarles la piel y añádelos al aceite. Pela las patatas, córtalas en dados e incorpóralas a la sartén. Fríelas hasta que estén tiernas y ligeramente doradas. Escúrrelas sobre una fuente cubierta con papel absorbente, sazónalas y espolvoréalas con un poco de perejil picado.
Para terminar, sirve dos jamoncitos de pollo en cada plato junto con una ración de patatas y un diente de ajo. Puedes acabar la presentación decorando con unas hojas de perejil.
Un dato interesante: El color de la piel del pollo, ya sea blanca o amarilla, no influye en su valor nutritivo. Esa diferencia se debe únicamente a la alimentación que ha recibido el animal.
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