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Sábado a las 22:00 horas

Cuando un millón entra en juego, todo es posible: este sábado, Atrapa un millón

Parejas de concursantes llegan al plató para hacerse con el mayor premio posible, aunque para eso tienen que superar ocho rondas de preguntas apostando el dinero en las ya míticas trampillas del programa.

Cuando un millón entra en juego, todo es posible: este sábado, Atrapa un millón

Cuando un millón entra en juego, todo es posible: este sábado, Atrapa un millón

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Alberto Mendo
Alberto Mendo
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Atrapa un millón regresa a Antena 3 este sábado, a las 22:00 horas, con entregas cargadas de emoción. Manteniendo la mecánica que hizo famoso al formato, las parejas se encuentran en el plató con un millón de euros de dinero real en metálico sobre la mesa: 40 fajos de 25.000 euros cada uno. El objetivo del juego es conservar el máximo de dinero posible hasta la última pregunta.

Manel Fuentes es el maestro de ceremonias de este programa, líder en cada temporada. Los concursantes tendrán que responder a ocho preguntas. Las cuatro primeras preguntas tienen cuatro opciones de respuesta, pero sólo una es la buena. En las siguientes tres preguntas tendrán tres opciones de respuesta. En la octava y última pregunta, los concursantes se lo juegan al todo o nada: sólo habrá dos opciones, una verdadera y otra falsa.

A lo largo del juego, los concursantes pueden poner todo el dinero en una respuesta o repartirlo en varias, pero siempre deben dejar una respuesta sin dinero. Una vez terminado el tiempo, el dinero que no haya sido colocado en alguna de las trampillas se perderá. Los fajos que no caigan por la trampilla serán los que los concursantes se lleven a casa.

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