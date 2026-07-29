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Incendios en Castellón

Se quedan sin agua potable por los incendios en Castellón y tienen que repartir botellas entre los vecinos: "Por lo menos que puedan sobrevivir"

La Vilavella ha prohibido temporalmente beber agua del grifo tras el incendio que afecta a la Sierra de Espadán. El Ayuntamiento ya reparte agua embotellada entre los vecinos mientras se analiza la calidad del suministro.

Los vecinos de La Vilavella se quedan sin agua potable

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Espejo Público
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Los vecinos de La Vilavella (Castellón) no pueden consumir agua del grifo de forma temporal. La medida, adoptada por precaución tras el incendio forestal que afecta a la Sierra de Espadán, ha llevado al Ayuntamiento a repartir agua embotellada entre la población mientras se comprueba que el suministro es seguro para el consumo.

El incendio forestal, declarado el pasado fin de semana en el entorno de La Vall d'Uixó, continúa activo y ya ha arrasado miles de hectáreas en la Sierra de Espadán. Aunque la evolución del fuego ha permitido el regreso de parte de la población evacuada, la emergencia sigue dejando importantes consecuencias en los municipios afectados.

Solo se pueden duchar o limpiar

Una de ellas se vive en La Vilavella, donde Salud Pública ha recomendado no beber agua del grifo ni utilizarla para cocinar o preparar alimentos hasta que los análisis confirmen que el abastecimiento cumple todas las garantías sanitarias. El agua puede seguir empleándose para la higiene personal, la limpieza o el resto de usos domésticos.

Ante esta situación, el Ayuntamiento ha puesto en marcha un dispositivo especial para repartir agua embotellada entre los vecinos. Decenas de personas han acudido a recoger garrafas para garantizar el consumo diario mientras permanezca vigente la restricción. "Nos dijeron que el agua no era potable y se hizo un puesto de entrega de agua", explica una vecina, que detalla que "cada vecino opta a tres litros de agua por día". "Por lo menos que puedan sobrevivir", añade.

Los habitantes de la localidad reconocen que han sido jornadas especialmente complicadas desde que comenzaron las llamas. "Han sido días duros", resume otra vecina, mientras recuerda cómo el incendio llegó a las inmediaciones del municipio. "Toda la terraza estaba llena de cenizas y, cuando ves el fuego llegar, ya sabes que te vas fuera", relata, haciendo referencia a los momentos de incertidumbre vividos durante la emergencia.

La prohibición se enmarca dentro de las medidas preventivas adoptadas tras el incendio. Las autoridades insisten en seguir las recomendaciones oficiales hasta que se levante la alerta y el suministro vuelva a ser completamente apto para el consumo humano.

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