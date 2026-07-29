El avión que cambiará los viajes para siempre: 24 horas seguidas en el aire sin escalas por primera vez en la historia

Airbus ha completado con éxito el vuelo más largo sin escalas jamás registrado. El vuelo que ha sido de prueba ha tenido una duración de 24 horas y 24 minutos con un modelo de aeronave A350-1000ULR especialmente adaptado para trayectos de largo recorrido. El ensayo forma parte del 'Proyecto Sunrise' de la aerolínea australiana Qantas, que busca inaugurar los vuelos sin escalas más largos del mundo, conectando Sídney con Londres a partir del año 2027.

24 horas sin pisar tierra

La aeronave realizó el despegue desde la ciudad australiana de Melbourne y tomó pista de aterrizaje el martes en la planta de Airbus en Toulouse (Francia) tras recorrer la friolera cifra de 23.075 kilómetros sin realizar ninguna escala. Según las informaciones del fabricante europeo, el aeroplano estuvo en el aire durante más de 24 horas, lo que demuestra la capacidad de estos modelos de la marca holandesa de realizar travesías de ultralarga distancia. La compañía lleva sometiendo a este modelo a una campaña de ensayos desde el pasado mes de junio con el fin de certificar su rendimiento antes de su entrada en servicio.

2027, el año en el que se hará realidad

El proyecto del gigante conglomerado de la aeronáutica tiene como objetivo cambiar el concepto de los vuelos de larga duración, eliminando las escalas entre Australia y Europa, y también entre Australia y la costa este de Estados Unidos. Con ello, la compañía pretende reducir a un único vuelo un trayecto que durante décadas requería varias paradas y que llegó a conocerse como la histórica 'Ruta del Canguro'. Para hacer realidad este plan, Qantas ha encargado 12 unidades del A350-1000 ULR. El primer aparato está previsto que sea entregado en abril de 2027. Contará con capacidad para 238 pasajeros y dispondrá del combustible necesario para afrontar estos vuelos de ultralarga distancia sin necesidad de repostar. Si se cumplen los plazos previstos, Qantas espera comenzar a operar vuelos diarios sin escalas entre Sídney y Londres a partir de octubre de 2027.

Un vuelo de prueba seguido por millones

Por otro lado, el vuelo despertó un gran interés entre los aficionados a la aviación y el público en general. La plataforma de seguimiento aéreo Flightradar24 aseguró que el trayecto se convirtió en el segundo vuelo más seguido de la historia de su servicio, con más de 3,6 millones de personas monitorizando su recorrido en tiempo real. Solo el vuelo que transportó el féretro de la reina Isabel II en 2024 registró una mayor audiencia.

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