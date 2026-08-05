Serafín Giraldo sostiene que la barrera de contención "es un cachondeo y volverán a saltarla"

La posibilidad de que Ceuta vuelva a enfrentarse a una nueva entrada masiva de migrantes mantiene en alerta a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. En los últimos días han proliferado en redes sociales mensajes que llaman a una nueva tentativa de acceso a la ciudad autónoma el próximo 15 de agosto, una convocatoria cuya capacidad real de movilización está aún por determinar, pero que ha reabierto el debate sobre la preparación del dispositivo fronterizo y la suficiencia de las medidas adoptadas tras la reciente crisis migratoria.

Preguntado por si la Policía está prevenida ante un posible intento de entrada masiva, el inspector jefe de Policía Serafín Giraldo asegura que espera que así sea, aunque considera que el problema va más allá de una fecha concreta. "Esperemos que sí. No sabemos si será el 15 de agosto, pero seguro que habrá nuevas oleadas", afirma.

"El consentimiento lo tiene que facilitar Marruecos"

Giraldo resta importancia a la capacidad de organización que puedan tener por sí solas las campañas difundidas en redes sociales y subraya que una operación de estas características requiere una estructura mucho más compleja. "Una cosa es que en redes sociales se esté organizando y otra cosa es que exista la infraestructura para poder organizarla", explica.

En ese sentido, sostiene que detrás de una entrada masiva de personas no basta con una convocatoria digital. "En redes sociales cualquier persona puede organizar cualquier mafia y cualquier institución puede impulsar este tipo de publicidad, pero se necesita un poder estatal para poder trasladar a todas las personas que quieran invadir y entrar en Ceuta. Esa infraestructura la tiene un Estado", señala.

A su juicio, además, cualquier movimiento de esa magnitud necesita la colaboración o, al menos, la permisividad de las autoridades marroquíes. "El consentimiento lo tiene que facilitar Marruecos", sostiene.

El inspector jefe también considera que el debate no debe limitarse al número de agentes desplegados en la frontera, sino que debe centrarse en reforzar los medios físicos que impidan las entradas irregulares. "No solo se trata de poner Policía o Ejército; se trata de poner infraestructura para poder controlarlo, y es lo que no existe ahora mismo", afirma.

"El espigón no es suficiente"

En este sentido, advierte de que incrementar el número de efectivos sin reforzar las barreras fronterizas no resolvería el problema. "Podemos poner a 100.000 policías en la frontera, pero aun así seguirán existiendo entradas porque ya vimos lo que ocurrió en el Tarajal, donde unos guardias civiles que intentaron evitar que varias personas entraran a nado acabaron procesados", recuerda.

Giraldo añade que el actual sistema de contención sigue siendo insuficiente para responder a una llegada masiva de migrantes. "Ahora mismo el espigón no es suficiente para evitar estas oleadas masivas de personas que entran por la fuerza en España", asegura.

Asimismo, alerta de las dificultades para mantener un dispositivo permanente de gran envergadura. "Hay mucha gente que falta porque no está dispuesta: guardias civiles, militares...", apunta.

Sobre la nueva barrera de contención instalada en el espigón del Tarajal, el inspector jefe se muestra especialmente crítico y duda de su eficacia. "Es un cachondeo y volverán a saltarla", concluye.

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