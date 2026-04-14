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Los desconcertantes mensajes de Paz Vega, ¿sinónimo de ruptura?: "Últimamente va a todos los actos sola"

La actriz ha compartido unas misteriosas fotografías en redes sociales, acompañadas de un texto que ha desconcertado a sus fans. Hoy, Nacho Gay nos cuenta que quizás tengan que ver con un distanciamiento con su marido, Orson Salazar.

Paz Vega

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Las últimas publicaciones de Paz Vega en redes has generado mucho revuelo. La actriz ha compartido varias fotos en blanco y negro, una de ellas con medio rostro oculto, en la que escribe: "Ya no hay trenes ni caminos que me lleven a donde algún día, siendo niña soñé, pero ya hace mucho que dejé de soñar y de oír el latido de mi corazón, solo hay ruido y me ahogo en él".

Varios compañeros de profesión y fans se han mostrado preocupados o apoyando a la actriz en redes. Juana Acosta o Cayetana Guillén-Cuervo son solo algunas de las que le han expresado su cariño en la publicación.

Nuestro colaborador Nacho Gay asegura que desde hace un tiempo vemos a Paz Vega acudiendo a eventos sola, sin su marido Orson Salazar. "Siempre estaban juntos, como una familia feliz, además de que trabajaban juntos", afirma Nacho Gay.

Pese a que no puede afirmar que haya habido una ruptura, Nacho Gay advierte que hay evidencias de un distanciamiento. "Alguien de su entorno me dice que siguen funcionando como pareja profesional", señala Beatriz Cortázar.

Los mensajes han desconcertado al entorno de Paz Vega, aunque parece evidente que no está pasando por un buen momento. ¿Qué le ocurre a Paz Vega?

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