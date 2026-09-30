La "marinera Bisbalera": el homenaje gastronómico de David de Jorge a David Bisbal

David Bisbal ha visitado de nuevo El Hormiguero en una noche marcada por la música, las anécdotas y el buen humor. El cantante ha aprovechado su paso por el programa para compartir algunos detalles de su actualidad profesional.

Antes de despedir al artista, Pablo Motos ha dado la bienvenida a David de Jorge, que ha llegado dispuesto a rendir un homenaje gastronómico a su tocayo con un plato típico de Almería.

Con el sentido del humor que caracteriza al chef y su especial empeño en hacer rabiar al presentador, los tres han preparado un plato delicioso que ha impresionado al propio Pablo Motos. ¡Espectacular!