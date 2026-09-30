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Así ha sido la entrevista completa a David Bisbal en El Hormiguero

El artista ha vuelto a mostrar la chispa y sentido del humor que le caracterizan en una noche inolvidable.

Así ha sido la entrevista completa a David Bisbal en El Hormiguero

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David Bisbal ha regresado a El Hormiguero dispuesto a repasar su trayectoria y hablar de todo lo que está por venir. El artista ha compartido recuerdos de su carrera y ha protagonizado una visita llena de música y momentos divertidos.

Lo primero de lo que han hablado ha sido sobre la próxima gira que está preparando el cantante. El invitado ha asegurado que, pese a presentar un disco algo más clásico, no pretende perder su esencia.

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Tras esto, David ha hablado sobre cómo le cambia el humor cuando está a punto de presentar un proyecto y ha revelado que Rosanna, su mujer, es siempre su mayor apoyo.

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