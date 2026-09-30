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Trancas y Barrancas... ¡convertidas en robots! El homenaje tecnológico de Marron a las hormigas

El robot combina motores, electrónica y piezas impresas en 3D para controlar sus movimientos y accionar sus diferentes mecanismos.

Trancas y Barrancas... ¡convertidas en robots! El homenaje tecnológico de Marron a las hormigas

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Alberto Mendo
Alberto Mendo
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Marron ha sorprendido en El Hormiguero con una versión de lo más tecnológica de Trancas y Barrancas. Las famosas hormigas del programa han dejado por un momento sus patas de felpa para convertirse en auténticos robots, protagonizando una demostración tan llamativa como curiosa.

Detrás de este peculiar homenaje se esconde una compleja combinación de ingeniería y creatividad. El robot mostrado en plató integra motores, componentes electrónicos y piezas fabricadas mediante impresión 3D, una tecnología que permite diseñar estructuras a medida con gran precisión. Gracias a este sistema, es capaz de controlar sus movimientos y accionar distintos mecanismos, reproduciendo comportamientos de forma sorprendentemente realista.

Más allá del espectáculo, el experimento ha servido para acercar al público algunas de las herramientas que están revolucionando el mundo de la robótica. Además, el robot ha hecho un homenaje a David Bisbal, el invitado de este programa, y a su nuevo disco, titulado Eternos.

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