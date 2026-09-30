David Bisbal convertido en dibujo animado y un truco para ahorrar en la factura de la luz: la doble sorpresa de Anas Andalouss

David Bisbal ha regresado a El Hormiguero para compartir con Pablo Motos las novedades de su carrera musical, centrada ahora en su nuevo disco titulado Eternos. El artista también ha hablado de los nervios que pasa antes del estreno y cómo su mejor apoyo es su mujer, Rosanna Zanetti: "Lo que hago para calmarme es abrazarme a ella".

Tras la entrevista, el invitado ha se ha mostrado muy interesado en las noticias que Anas Andalouss ha recopilado sobre inteligencia artificial. El experto ha sorprendido con algunas de la utilidades que permite la IA: "He creado el videojuego del programa". Un proceso que puede necesitar mucho tiempo e involucrar a muchas personas, él lo ha conseguido en una sola tarde.

Anas ha ido más allá con un gran reto pese a no saber dibujar: "Hacer una serie de dibujos animados". Ha contado que sólo ha tenido que decirle cinco palabras a la IA: "Almería, Pablo Motos, David Bisbal, Trancas y Barrancas, y las bulerías". El resultado ha maravillado al cantante, como saber que al experto sólo le ha llevado 45 minutos y que la inteligencia artificial ha hecho los dibujos, los diálogos, la música, los planos...

Como broche, Anas ha enseñado incluso algo más práctico y sencillo: un truco para ahorrar en la factura de la luz. Lo ha mostrado paso a paso. ¡Dale al play y toma nota!