Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

En El Hormiguero

David Bisbal convertido en dibujo animado y un truco para ahorrar en la factura de la luz: la doble sorpresa de Anas Andalouss

El experto en inteligencia artificial ha enseñado cómo ha creado la serie de dibujos animados en solo 45 minutos. ¡Y también ha diseñado el videojuego de El Hormiguero!

David Bisbal convertido en dibujo animado y un truco para ahorrar en la factura de la luz: la doble sorpresa de Anas Andalouss

Publicidad

Alberto Mendo
Alberto Mendo
Publicado:

David Bisbal ha regresado a El Hormiguero para compartir con Pablo Motos las novedades de su carrera musical, centrada ahora en su nuevo disco titulado Eternos. El artista también ha hablado de los nervios que pasa antes del estreno y cómo su mejor apoyo es su mujer, Rosanna Zanetti: "Lo que hago para calmarme es abrazarme a ella".

David Bisbal confiesa su punto romántico con Rosanna Zanetti: "Lo que hago para calmarme es abrazarme a ella"

Tras la entrevista, el invitado ha se ha mostrado muy interesado en las noticias que Anas Andalouss ha recopilado sobre inteligencia artificial. El experto ha sorprendido con algunas de la utilidades que permite la IA: "He creado el videojuego del programa". Un proceso que puede necesitar mucho tiempo e involucrar a muchas personas, él lo ha conseguido en una sola tarde.

Anas ha ido más allá con un gran reto pese a no saber dibujar: "Hacer una serie de dibujos animados". Ha contado que sólo ha tenido que decirle cinco palabras a la IA: "Almería, Pablo Motos, David Bisbal, Trancas y Barrancas, y las bulerías". El resultado ha maravillado al cantante, como saber que al experto sólo le ha llevado 45 minutos y que la inteligencia artificial ha hecho los dibujos, los diálogos, la música, los planos...

Como broche, Anas ha enseñado incluso algo más práctico y sencillo: un truco para ahorrar en la factura de la luz. Lo ha mostrado paso a paso. ¡Dale al play y toma nota!

Antena 3 » Programas » El Hormiguero

Publicidad

Programas

Rubén Zaballos, propietario de 150 viviendas: "He tenido inquiokupas, okupas, centros de venta de droga..."

Rubén Zaballos, propietario de 150 viviendas: "He tenido inquiokupas, okupas, centros de venta de droga..."

ana

El mensaje de Ana, en alquiler a sus 33 años, al Gobierno: "No veo que se preocupen de las nuevas generaciones"

Iván Espinosa de los Monteros analiza la crisis de la vivienda: “España ha sido un país de propietarios”

Iván Espinosa de los Monteros analiza la crisis de la vivienda: “España ha sido un país de propietarios”

Así ha sido la entrevista completa a David Bisbal en El Hormiguero
Estelar

Así ha sido la entrevista completa a David Bisbal en El Hormiguero

Trancas y Barrancas... ¡convertidas en robots! El homenaje tecnológico de Marron a las hormigas
En El Hormiguero

Trancas y Barrancas... ¡convertidas en robots! El homenaje tecnológico de Marron a las hormigas

La "marinera Bisbalera": el homenaje gastronómico de David de Jorge a David Bisbal
Delicioso

La "marinera Bisbalera": el homenaje gastronómico de David de Jorge a David Bisbal

El chef del programa ha preparado una receta tan clásica como deliciosa para devolver el sabor andaluz al paladar el invitado.

David Bisbal convertido en dibujo animado y un truco para ahorrar en la factura de la luz: la doble sorpresa de Anas Andalouss
En El Hormiguero

David Bisbal convertido en dibujo animado y un truco para ahorrar en la factura de la luz: la doble sorpresa de Anas Andalouss

El experto en inteligencia artificial ha enseñado cómo ha creado la serie de dibujos animados en solo 45 minutos. ¡Y también ha diseñado el videojuego de El Hormiguero!

"El paradito nunca voy a ser": David Bisbal explica cómo siente él la música

"El paradito nunca voy a ser": David Bisbal explica cómo siente él la música

La valiente respuesta de Moisés en AlaZ: gana a David y apunta al bote gracias al “arte de vivir bien”

La valiente respuesta de Moisés en AlaZ: gana a David y apunta al bote gracias al “arte de vivir bien”

La confesión más personal de Jesús Castro tras ser padre

La confesión más personal de Jesús Castro tras ser padre: “Es el papel más importante de mi vida”

Publicidad