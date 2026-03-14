David DeMaría aclara quince años después su ruptura con Chenoa: “Esto nunca lo he contado”

David DeMaría ha repasado su trayectoria profesional con Sonsoles Ónega, y ambos han tocado el tema de su relación sentimental con Chenoa, un romance que acaparó todas las miradas, pero que apenas duró unos meses.

Quince años después, el artista gaditano por fin ha desvelado las causas que desembocaron en esta ruptura que escandalizó a toda España: "La cagué un poco, seguía enamorado de la hija de mi productor", comenta David, contando los entresijos de cómo llevó la pareja esta situación.

"Esto no lo conté nunca", confiesa el cantante, recordando cómo empezó su romance a raíz de una colaboración y que, quince años después, la amistad se ha mantenido intacta, volviendo a coincidir sobre los escenarios en 2024.

David DeMaría continúa ampliando su carrera con nuevos éxitos, aunque para él lo más importante sigue siendo disfrutar de los suyos y de las personas que lo acompañan en su vida. ¡No te pierdas todo lo que nos ha contado en el vídeo de arriba!