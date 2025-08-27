Antena 3 LogoAntena3
El curandero polémico asegura estar poseído cuando incluía sexo en sus terapias: "Es muy querido en el pueblo"

Seguimos investigando el caso del curandero de Pontevedra que recomendaba a sus pacientes tener sexo con él para curar sus problemas de salud. Antes decía que eso era falso pero resulta que ahora ha reconocido estar poseído por un tal Francisco.

francisco

Marta Requejo
Publicado:

El curandero de Pontevedra sigue generando polémica con sus declaraciones. Según él, un tal Francisco le poseía y le obligaba a mantener relaciones sexuales con sus pacientes. "Este curandero es muy querido en el pueblo".

Esto hombre ha sido demandado por varias de sus clientas asegurando que abusó de ellas alegando que era una terapia para sus dolencias físicas.

Hemos seguido investigando para descubrir quién es ese tal Francisco al que el curandero se refiere: "Para el curandero es un mártir, un esclavo".

Nuestra reportera Flavia Bertolini hablaba con una de las víctimas ya que la situación les está llegando a sobrepasar. "Una de las víctimas era menor de edad cuando los hechos tuvieron lugar", cuenta y añade que fue al cumplir la mayoría de edad cuando se decidió a denunciar. ¡Dale al play!

Esta tarde en YAS Verano, recibimos la visita de Charo y Lola Reina para celebrar el centenario del nacimiento de su tía Juanita

