Ramón Arcusa, derrotado tras la muerte de Manolo de la Calva: "Nos queda el recuerdo y las canciones"

El cantante del Dúo Dinámico ha sido el primero en acudir a la capilla ardiente para despedir a su otra mitad. Roto de dolor, ha asegurado que Manolo siempre estará en su recuerdo a través de la música.

Ramón Arcusa

Ayer fallecía Manolo de la Calva, la mitad del Dúo Dinámico, a los 88 años. Tras años arrastrando una fibrosis pulmonar, el artista se marchaba dejando rotos a sus familiares y amigos.

Su compañero, Ramón Arcusa, quien dio la noticia a través de las redes sociales, ha sido uno de los primeros en llegar al Palacio de Longoria, donde se ha instalado la capilla ardiente para despedir a su fiel compañero.

"Estamos como podemos, ha sido muy terrible la noticia", señala, completamente devastado. Sin embargo, tiene claro que Manolo siempre estará presente: "Nos queda el recuerdo y las canciones".

Como él, hemos podido ver a compañeros como Massiel, Carlos Toro o Loreto Valverde. "Era un ser de luz", advierte Loreto, visiblemente emocionada.

Familiares, amigos y seguidores de Manolo le dan el último adiós al corazón del Dúo Dinámico, que deja un legado imborrable en la industria de la música.

