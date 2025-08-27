PENSIÓN "INJUSTA"
Un padre incapacitado, liberado de pagar pensión a su hija de 28 años con sueldo estable
El padre, que sobrevive con una pensión de incapacidad de 783 euros, llevaba años afrontando el pago de una manutención que se prolongaba pese a que su hija había conseguido un empleo estable en 2020, con un sueldo de 975 euros en 14 pagas.
Durante cinco años, un hombre de Elche, con una pensión por incapacidad de apenas 783 euros al mes, estuvo obligado a pasarle dinero a su hija, que desde 2020 trabajaba con un sueldo fijo de 975 euros en 14 pagas. Ahora, la Audiencia ha puesto fin a esa carga que el padre calificaba de insoportable e “injusta”.
El caso llega a los tribunales
Ante la situación insostenible, el hombre decidió llevar el asunto a los juzgados. “No podía más”, explican fuentes cercanas, recordando la angustia económica que vivía.
La Audiencia da la razón al padre
La Audiencia de Elche ha resuelto ahora el conflicto: la obligación de seguir pasando esa pensión era “totalmente injusta”. Los magistrados consideran probado que la hija, hoy con 28 años, tiene recursos suficientes para mantenerse por sí misma.
Un respiro tras años de injusticia
La decisión judicial supone un alivio para el padre, que ve liberados sus ya limitados ingresos. La sentencia subraya que la manutención de los hijos no puede prolongarse indefinidamente cuando estos logran independencia económica.
