Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

PENSIÓN "INJUSTA"

Un padre incapacitado, liberado de pagar pensión a su hija de 28 años con sueldo estable

El padre, que sobrevive con una pensión de incapacidad de 783 euros, llevaba años afrontando el pago de una manutención que se prolongaba pese a que su hija había conseguido un empleo estable en 2020, con un sueldo de 975 euros en 14 pagas.

Carlos

Publicidad

Rodrigo Díaz
Publicado:

Durante cinco años, un hombre de Elche, con una pensión por incapacidad de apenas 783 euros al mes, estuvo obligado a pasarle dinero a su hija, que desde 2020 trabajaba con un sueldo fijo de 975 euros en 14 pagas. Ahora, la Audiencia ha puesto fin a esa carga que el padre calificaba de insoportable e “injusta”.

El caso llega a los tribunales

Ante la situación insostenible, el hombre decidió llevar el asunto a los juzgados. “No podía más”, explican fuentes cercanas, recordando la angustia económica que vivía.

La Audiencia da la razón al padre

La Audiencia de Elche ha resuelto ahora el conflicto: la obligación de seguir pasando esa pensión era “totalmente injusta”. Los magistrados consideran probado que la hija, hoy con 28 años, tiene recursos suficientes para mantenerse por sí misma.

Un respiro tras años de injusticia

La decisión judicial supone un alivio para el padre, que ve liberados sus ya limitados ingresos. La sentencia subraya que la manutención de los hijos no puede prolongarse indefinidamente cuando estos logran independencia económica.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Puedes ver 'Espejo Público' completo en AtresPlayer.

Vecinos del distrito de Latina denuncian las juergas que se montan alrededor de una tienda que cierra a las 3.00 am: "La policía viene y es una inactividad absoluta"

Vecina del distrito de Latina
Antena 3» Programas» Espejo Público» Noticias

Publicidad

Programas

Carlos

Un padre incapacitado, liberado de pagar pensión a su hija de 28 años con sueldo estable

Vecina del distrito de Latina

Vecinos del distrito de Latina denuncian las juergas que se montan alrededor de una tienda que cierra a las 3.00 am: "La policía viene y es una inactividad absoluta"

Esta tarde en YAS Verano, recibimos la visita de Charo y Lola Reina para celebrar el centenario del nacimiento de su tía Juanita

Esta tarde en YAS Verano, recibimos la visita de Charo y Lola Reina para celebrar el centenario del nacimiento de su tía Juanita

El ataque de risa de Jorge Fernández ante los dilemas de Jairo: “Me encanta este tío”
MEJORES MOMENTOS | 27 DE AGOSTO

El ataque de risa de Jorge Fernández ante los dilemas de Jairo: “Me encanta este tío”

¡Qué entusiasmo! Jairo sabe a la perfección cual es la letra oculta del supercomodín
MEJORES MOMENTOS | 27 DE AGOSTO

¡Qué entusiasmo! Jairo sabe a la perfección cual es la letra oculta del supercomodín

El Hormiguero regresa a lo grande: con Bertín Osborne, Sergio Ramos, Joaquín y Susana, Pérez Reverte y Ester Expósito
Semana del 1 de septiembre

El Hormiguero regresa a lo grande: con Bertín Osborne, Sergio Ramos, Joaquín y Susana, Pérez-Reverte y Ester Expósito

Pablo Motos estrenará la nueva temporada, la vigésima del programa, con invitados de lujo y grandes amigos que regresan al plató.

El pésimo arranque de los concursantes de La ruleta en la prueba rápida
MEJORES MOMENTOS | 27 DE AGOSTO

El pésimo arranque de los concursantes de La ruleta en la prueba rápida

El propio Jorge Fernández se mostraba impaciente al ver que los concursantes no eran capaces de acertar el panel y los segundos seguían corriendo.

Gema López

Gema López, sobre la ruptura de Kiko Rivera e Irene Rosales: "Desde hace dos meses su convivencia ha sido insoportable"

Manzanas a la crema

Un postre elegante con ingredientes básicos, de Arguiñano: manzanas a la crema

Jóvenes con grandes expedientes

¿Se valora lo suficiente el talento en España? Hablamos con los mejores expedientes, miembros de la Facultad Invisible

Publicidad