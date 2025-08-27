Los grandes despilfarros municipales pagados con nuestros impuestos: "Pasa mucho con las ferias y festivales de verano"

Todos pagamos impuestos, pero pocos saben realmente en qué se gasta ese dinero. Lo cierto es que una parte importante de nuestro sueldo se va en tributos que no siempre se traducen en servicios visibles. Y cuando lo hacen… A veces sorprenden.

¿Quién no ha oído hablar de esa rotonda en mitad del pueblo con una escultura valorada en cien mil euros? En España, los ejemplos de gastos innecesarios —y, en ocasiones, absurdos— con dinero público se repiten más de lo que imaginamos.

Esta tarde repasamos algunos de los mayores despilfarros cometidos con el dinero de todos gracias a José María Camarero, periodista experto en economía. "La mayor parte del dinero de los ayuntamientos está muy controlado", empieza.

"Pasa mucho con las ferias y festivales de verano", explica respecto al dinero invertido por los Ayuntamientos a modo de despilfarro. "Hay que cuidar la imagen respecto a la población para evitar que piensen que el dinero se está despilfarrando". ¡Dale al play!