Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

IMPUESTOS

Los grandes despilfarros municipales pagados con nuestros impuestos: "Pasa mucho con las ferias y festivales de verano"

Cada mes pagamos impuestos sin falta, pero pocos saben en qué se invierte ese dinero. Hoy descubrimos algunos de los despilfarros más sorprendentes con fondos públicos.

impuestos

Publicidad

Marta Requejo
Publicado:

Todos pagamos impuestos, pero pocos saben realmente en qué se gasta ese dinero. Lo cierto es que una parte importante de nuestro sueldo se va en tributos que no siempre se traducen en servicios visibles. Y cuando lo hacen… A veces sorprenden.

¿Quién no ha oído hablar de esa rotonda en mitad del pueblo con una escultura valorada en cien mil euros? En España, los ejemplos de gastos innecesarios —y, en ocasiones, absurdos— con dinero público se repiten más de lo que imaginamos.

Esta tarde repasamos algunos de los mayores despilfarros cometidos con el dinero de todos gracias a José María Camarero, periodista experto en economía. "La mayor parte del dinero de los ayuntamientos está muy controlado", empieza.

"Pasa mucho con las ferias y festivales de verano", explica respecto al dinero invertido por los Ayuntamientos a modo de despilfarro. "Hay que cuidar la imagen respecto a la población para evitar que piensen que el dinero se está despilfarrando". ¡Dale al play!

Antena 3» Programas» Y ahora Sonsoles

Publicidad

Programas

impuestos

Los grandes despilfarros municipales pagados con nuestros impuestos: "Pasa mucho con las ferias y festivales de verano"

mati

La policía de Lombock, criticada por su labor en la búsqueda de Matilde: "Solo hay un cartel en toda la isla para buscarla"

francisco

El curandero polémico asegura estar poseído cuando incluía sexo en sus terapias: "Es muy querido en el pueblo"

jusepe
LO CUENTA

Jusepe pasó nueve horas de coche con su ex por casualidad: "Cuando entré al coche ella no me vio y pensé en hacerme el dormido"

Alberto
Nos lo cuenta

Alberto, aficionado a los restaurantes de lujo desde los 12 años: "No me duele gastarme 8.000 euros por una cena"

Isabel Pisano
Exclusiva

La denuncia de la sobrina de Isabel Pisano tras su muerte: "Ni siquiera sabíamos dónde estaba su residencia"

La periodista Isabel Pisano fallecía el lunes a los 81 años en Madrid. Tras su fallecimiento, surgen numerosas preguntas, ya que su sobrina Claudia asegura que su ingreso en la residencia no fue aprobado por la familia.

Ramón Arcusa
Despedida Manolo de la Calva

Ramón Arcusa, derrotado tras la muerte de Manolo de la Calva: "Nos queda el recuerdo y las canciones"

El cantante del Dúo Dinámico ha sido el primero en acudir a la capilla ardiente para despedir a su otra mitad. Roto de dolor, ha asegurado que Manolo siempre estará en su recuerdo a través de la música.

Carlos

Un padre incapacitado, liberado de pagar pensión a su hija de 28 años con sueldo estable

Vecina del distrito de Latina

Vecinos del distrito de Latina denuncian las juergas que se montan alrededor de una tienda que cierra a las 3.00 am: "La policía viene y es una inactividad absoluta"

Esta tarde en YAS Verano, recibimos la visita de Charo y Lola Reina para celebrar el centenario del nacimiento de su tía Juanita

Esta tarde en YAS Verano, recibimos la visita de Charo y Lola Reina para celebrar el centenario del nacimiento de su tía Juanita

Publicidad