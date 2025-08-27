Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Historia de superación

Ana María descubrió que estaba embarazada y que tenía cáncer a la vez: "Vivía dividida, con miedo e ilusión"

Decidió luchar contra un agresivo cáncer de mama sin renunciar a la mayor alegría de su vida: su hija. Hoy, Ana María nos cuenta cómo ha afrontado la enfermedad y sus tratamientos durante su embarazo y posterior maternidad.

Ana María

Publicidad

Hay días que marcan para siempre, en el buen sentido o en el peor de ellos. En el caso de Ana María, hubo uno que quedó grabado en su memoria por partida doble: el día que, embarazada de tres meses, le diagnosticaron cáncer de mama.

Pese a las dificultades que el cáncer podía suponer en la gestación de su bebé, Ana María tuvo claro desde el principio que seguiría adelante con el embarazo. "El embarazo me dio mucha paz, me hizo centrarme en el presente", asegura.

Las sesiones de quimioterapia amenazaban con provocar daños físicos y neurológicos en el bebé, un miedo que persiguió a Ana María durante años. "Si una madre en condiciones normales tiene inquietud, yo iba con muchísimo más miedo", confiesa.

Finalmente, la hija de Ana María nació sana y hoy es la mayor alegría de su vida. Mientras, ella sigue en tratamiento, pero con una razón más para seguir luchando.

Ana María decidió elegir la valentía antes que el miedo y asegura que no se arrepiente de nada, porque hubiera apostado por su hija una y mil veces más. ¡No te pierdas su historia en el vídeo de arriba!

Antena 3» Programas» Y ahora Sonsoles

Publicidad

Programas

Ana María

Ana María descubrió que estaba embarazada y que tenía cáncer a la vez: "Vivía dividida, con miedo e ilusión"

impuestos

Los grandes despilfarros municipales pagados con nuestros impuestos: "Pasa mucho con las ferias y festivales de verano"

mati

La policía de Lombock, criticada por su labor en la búsqueda de Matilde: "Solo hay un cartel en toda la isla para buscarla"

francisco
INVESTIGACIÓN

El curandero polémico asegura estar poseído cuando incluía sexo en sus terapias: "Es muy querido en el pueblo"

jusepe
LO CUENTA

Jusepe pasó nueve horas de coche con su ex por casualidad: "Cuando entré al coche ella no me vio y pensé en hacerme el dormido"

Alberto
Nos lo cuenta

Alberto, aficionado a los restaurantes de lujo desde los 12 años: "No me duele gastarme 8.000 euros por una cena"

Desde pequeño, sus padres le llevaban a los mejores restaurantes de España. Es por eso que hoy, Alberto es un aficionado a los restaurantes más lujosos del país.

Isabel Pisano
Exclusiva

La denuncia de la sobrina de Isabel Pisano tras su muerte: "Ni siquiera sabíamos dónde estaba su residencia"

La periodista Isabel Pisano fallecía el lunes a los 81 años en Madrid. Tras su fallecimiento, surgen numerosas preguntas, ya que su sobrina Claudia asegura que su ingreso en la residencia no fue aprobado por la familia.

Ramón Arcusa

Ramón Arcusa, derrotado tras la muerte de Manolo de la Calva: "Nos queda el recuerdo y las canciones"

Carlos

Un padre incapacitado, liberado de pagar pensión a su hija de 28 años con sueldo estable

Vecina del distrito de Latina

Vecinos del distrito de Latina denuncian las juergas que se montan alrededor de una tienda que cierra a las 3.00 am: "La policía viene y es una inactividad absoluta"

Publicidad