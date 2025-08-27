Antena 3 LogoAntena3
Alberto, aficionado a los restaurantes de lujo desde los 12 años: "No me duele gastarme 8.000 euros por una cena"

Desde pequeño, sus padres le llevaban a los mejores restaurantes de España. Es por eso que hoy, Alberto es un aficionado a los restaurantes más lujosos del país.

Alberto

Alberto siempre supo que no era como el resto de los niños. Mientras todos disfrutaban de un menú infantil, él se sentaba a la mesa de restaurante de Estrellas Michelín.

La pasión de sus padres por la gastronomía les llevaba a recorrer los mejores restaurantes de nuestro país, una tradición que Alberto ha heredado. Por eso, hoy lleva 20 años comiendo en restaurantes de lujo.

Alberto ha visto nacer el primer DiverXO, los inicios de El Celler de Can Roca o el auge de Sergi Arola, entre otros. "Recuerdo que el primer DiverXO me impresionó muchísimo y entonces solo era un cuchitril", señala.

Ha llegado a pagar cenas de 8.000 euros y asegura que no le da ningún pudor. "Cada uno tiene su afición, hay gente que se gasta 2.000 euros en un partido de fútbol", nos cuenta, "yo hago mis cuentas y guardo algo para las comidas".

Para Alberto, comer en un restaurante de lujo no es algo excepcional, sino una forma de vida para la que no necesita excusa. ¡No te pierdas todo lo que nos ha contado en el vídeo de arriba!

