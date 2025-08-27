INVESTIGACIÓN
La policía de Lombock, criticada por su labor en la búsqueda de Matilde: "Solo hay un cartel en toda la isla para buscarla"
¿Podría haber hecho la policía de Lombock algo más para encontrar a Mati? Volvemos a conectar con Joaquín Campos que se encuentra en el país asiático.
Mati lleva dos meses desaparecida y ha sido ahora cuando la policía de Lombock se ha puesto con las investigación.
Debido a la presión por parte de la familia y de este programa, la investigación ha empezado a ponerse más seria. Incluso parece que se va a intentar geolocalizar el móvil de la mochilera.
Conectamos con Joaquín Campos, el periodista que se encuentra en Indonesia y está llevando todo el caso. "La geolocalización del teléfono se ha puesto en duda porque la policía local ni me afirma ni desmiente".
"Solo hay un cartel en toda la isla para buscar a Mati", denuncia respecto a lo único que ha hecho la policía para buscar a la mochilera. "Solo les interesa cuando hay un extranjero implicado en el caso para dar una lección". ¡Dael al play!
