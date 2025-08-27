Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

INVESTIGACIÓN

La policía de Lombock, criticada por su labor en la búsqueda de Matilde: "Solo hay un cartel en toda la isla para buscarla"

¿Podría haber hecho la policía de Lombock algo más para encontrar a Mati? Volvemos a conectar con Joaquín Campos que se encuentra en el país asiático.

mati

Publicidad

Marta Requejo
Publicado:

Mati lleva dos meses desaparecida y ha sido ahora cuando la policía de Lombock se ha puesto con las investigación.

Debido a la presión por parte de la familia y de este programa, la investigación ha empezado a ponerse más seria. Incluso parece que se va a intentar geolocalizar el móvil de la mochilera.

Conectamos con Joaquín Campos, el periodista que se encuentra en Indonesia y está llevando todo el caso. "La geolocalización del teléfono se ha puesto en duda porque la policía local ni me afirma ni desmiente".

"Solo hay un cartel en toda la isla para buscar a Mati", denuncia respecto a lo único que ha hecho la policía para buscar a la mochilera. "Solo les interesa cuando hay un extranjero implicado en el caso para dar una lección". ¡Dael al play!

Antena 3» Programas» Y ahora Sonsoles

Publicidad

Programas

mati

La policía de Lombock, criticada por su labor en la búsqueda de Matilde: "Solo hay un cartel en toda la isla para buscarla"

francisco

El curandero polémico asegura estar poseído cuando incluía sexo en sus terapias: "Es muy querido en el pueblo"

jusepe

Jusepe pasó nueve horas de coche con su ex por casualidad: "Cuando entré al coche ella no me vio y pensé en hacerme el dormido"

Alberto
Nos lo cuenta

Alberto, aficionado a los restaurantes de lujo desde los 12 años: "No me duele gastarme 8.000 euros por una cena"

Isabel Pisano
Exclusiva

La denuncia de la sobrina de Isabel Pisano tras su muerte: "Ni siquiera sabíamos dónde estaba su residencia"

Ramón Arcusa
Despedida Manolo de la Calva

Ramón Arcusa, derrotado tras la muerte de Manolo de la Calva: "Nos queda el recuerdo y las canciones"

El cantante del Dúo Dinámico ha sido el primero en acudir a la capilla ardiente para despedir a su otra mitad. Roto de dolor, ha asegurado que Manolo siempre estará en su recuerdo a través de la música.

Carlos
PENSIÓN "INJUSTA"

Un padre incapacitado, liberado de pagar pensión a su hija de 28 años con sueldo estable

El padre, que sobrevive con una pensión de incapacidad de 783 euros, llevaba años afrontando el pago de una manutención que se prolongaba pese a que su hija había conseguido un empleo estable en 2020, con un sueldo de 975 euros en 14 pagas.

Vecina del distrito de Latina

Vecinos del distrito de Latina denuncian las juergas que se montan alrededor de una tienda que cierra a las 3.00 am: "La policía viene y es una inactividad absoluta"

Esta tarde en YAS Verano, recibimos la visita de Charo y Lola Reina para celebrar el centenario del nacimiento de su tía Juanita

Esta tarde en YAS Verano, recibimos la visita de Charo y Lola Reina para celebrar el centenario del nacimiento de su tía Juanita

El ataque de risa de Jorge Fernández ante los dilemas de Jairo: “Me encanta este tío”

El ataque de risa de Jorge Fernández ante los dilemas de Jairo: “Me encanta este tío”

Publicidad