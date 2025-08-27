La denuncia de la sobrina de Isabel Pisano tras su muerte: "Ni siquiera sabíamos dónde estaba su residencia"

La periodista Isabel Pisano falleció el lunes a sus 81 años en una residencia de Madrid en la que pasó sus últimos años. Sin embargo, su sobrina Claudia denuncia que su ingreso en dicha residencia nunca fue aprobado por la familia.

Apenas 48 horas después de su fallecimiento, la sobrina de Isabel daba a conocer la situación en la que vivía su tía desde hace años. Según nos cuenta, ningún miembro de la familia conocía el paradero de la residencia.

"Jamás esas instituciones ni esas personas nos dieron cuenta de nada", advierte, "no sabíamos nada, ellos hicieron su tutela por detrás nuestro". Además, denuncia que no saben dónde están algunas pertenencias de su tía, como sus joyas.

Claudia asegura que no entiende el motivo por el que decidieron ingresar a su tía: "Ella estaba bien, estaba escribiendo un libro, trabajaba...".

Tras la muerte de la periodista, se abren numerosas incógnitas alrededor de sus últimos años de vida. ¿Por qué decidieron ingresar a Paisano? ¿Desconocía la familia lo que ocurría en el centro?