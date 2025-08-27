Vecinos del distrito de Latina denuncian las juergas que se montan alrededor de una tienda que cierra a las 3.00 am: "La policía viene y es una inactividad absoluta"

Más Espejo comentaba la situación que se vive en un barrio del distrito de Latina, donde un conjunto de vecinos denuncian desesperados cómo cada noche una tienda de alimentación incumple las normas y los horarios comerciales. Este es precisamente uno de los aspectos más curiosos, y es que el establecimiento abre a las 20.00 horas y, según el cartel, cierra a las 23.00. Sin embargo, la realidad es que esto no se sigue y permanece abierto, incluso, hasta las 3 de la mañana.

Un local que, ¿no sigue las normas?

Además, los vecinos afirman que se vende alcohol más tarde de la hora permitida. El dueño, por el contrario, explicaba ante las cámaras que la policía ha ido varias veces, también de incógnito, y no le han multado en ninguna ocasión: "Eso significa que no he vendido". A pesar de ello, el programa hacía la prueba y confirmaba que, efectivamente, se puede comprar alcohol pasadas las 22.00 horas.

Lugar de reunión de muchas familias

Pero no solo eso, y es que la plaza donde se encuentra la tienda se ha convertido durante todo el verano en lugar de reunión para numerosas familias. Según indicaban los vecinos, son un grupo de unas 50, algunas del barrio y otras de fuera, que "incluso aparcan en doble fila con música altísima". "Ahí se tiran dando gritos, jugando, bailando, tocando palmas, bebiendo...", decía uno. "Incluso se traen sillas de playa para sentarse en el exterior de la tienda y utilizarla como si fuera un bar, produciendo un ruido insoportable", exponía otra.

Estos hechos aumentan cada día más la desesperación de los que viven en el edificio y en la zona, los cuales afirman que "es imposible vivir así": "No podemos más, vamos a trabajar sin poder dormir".

Los vecinos viven un "infierno"

El programa entrevistaba con más profundidad a una de las vecinas afectadas. Esta confesaba que están viviendo un "infierno" y que "un día va a haber un accidente", ya que los niños se tiran por las rampas destinadas al uso de personas discapacitadas, paran el trafico jugando al futbol y "tienen un comportamiento totalmente incívico".

Asimismo, expresaba que se sienten abandonados ante la situación que están viviendo. "La policía viene y es una inactividad absoluta porque les dicen como mucho, en el mejor de los casos, que se vayan al parque a jugar. Algunas veces les dispersan y se van, pero en la mayoría de los casos siguen estando aquí después de que se marche la Policía".

"Desprotegidos y absolutamente impotentes"

También, revelaba que han tomado otro tipo de medidas: "Hemos pedido una cita con el concejal de la Junta Municipal de Latina, Alberto González". "Todavía estamos esperando que nos atienda. Nos sentimos totalmente desprotegidos y absolutamente impotentes", terminaba diciendo.

