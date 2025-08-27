LO CUENTA
Jusepe pasó nueve horas de coche con su ex por casualidad: "Cuando entré al coche ella no me vio y pensé en hacerme el dormido"
Jusepe ha pasado 9 horas en un coche metido con su ex y no, no fue queriendo sino que coincidieron en un BlaBlaCar de casualidad. ¡Nos lo cuenta!
Jusepe se ha vuelto a ver las caras con su ex y no por la calle sino que encerrados en un coche durante ni más ni menos que nueve horas.
El chico cogió un BlaBlaCar, la aplicación para compartir coche, y cuando se subió se dio cuenta de que compartía viaje con su ex con la que no había terminado precisamente bien.
Jusepe llevaba sin ver a su ex unos seis años, desde que se fue a estudiar fuera, y el shock al encontrarse ante esta situación fue brutal. "Fue una auténtica sorpresa", cuenta.
"Lo dejamos en muy malos términos por mi culpa porque fui muy mala persona. Nuestra relación duró seis años", explica. "Cuando entré al coche ella no me vio a mi y pensé en hacerme el dormido", dice respecto al momento en el que se encontró con su ex.
Pero hay algo más y es que: "Durante el trayecto me entero de que la persona que conducía era su actual pareja". ¡Dale al play!
