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El hijo de Asdrúbal, exmarido de Bibiana Fernández, sobre sus problemas con la justicia: "He llegado a preocuparme mucho"

El exmarido de Bibiana Fernández ha atravesado varios problemas con la justicia durante los últimos años. Pese a que decidió apartarse de los focos al separarse de la actriz, han trascendido varios incidentes del modelo cubano con la justicia estadounidense.

Hijo Asdrúbal

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Bibiana Fernández y Asdrúbal se dieron el "sí, quiero" hace 26 años. La actriz y el modelo cubano formaron una de las parejas más mediáticas del momento, pero tras tres años de matrimonio, decidieron separarse.

A raíz de su separación, Asdrúbal se apartó de los medios y se mudó a Estados Unidos. Una vida que, pese a estar fuera del foco mediático, no dejó de lado la polémica. De hecho, el modelo cubano fue detenido en varias ocasiones por distintos delitos, como hurtos, atropellos o allanamientos de morada. Unos delitos que, según el periodista Toni Belchi, se sumarían a adicciones a las drogas y el alcohol.

Asdrúbal y Bibiana Fernández

Su hijo Anyelo Ametller, quien vivió la relación de Asdrúbal con Bibiana cuando apenas tenía dos años, ha vivido de cerca los problemas de su padre con la justicia estadounidense. "He llegado a preocuparme mucho por él", confiesa.

Según Anyelo, la figura que tenía Asdrúbal de sí mismo en España chocaba mucho con la que se encontró en Florida. "Tu ego se rompe cuando vas a un lugar en el que pasas de ser conocido a desconocido", señala Anyelo. Pudo ser ese choque entre su imagen mediática y su personalidad actual la que le llevó a perderse. "No sé por lo que estaba pasando", señala su hijo.

Además, Anyelo advierte que Asdrúbal se encontró en Estados Unidos un sistema judicial mucho más estricto del que tienen en Cuba. "Las leyes no son como aquí", afirma Anyelo. ¡Dale al play para escuchar todo lo que nos ha contado!

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