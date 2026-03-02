El ‘embrujo’ de Luisa Martín para ganar a Jorge Sanz en La Pista: “¡La canté el otro día en un karaoke!”

Luisa Martín y Jorge Sanz afrontaban su último enfrentamiento en La Pista con la presión añadida de que, después del duelo entre Alaska y Mario, debían acertar la canción a la primera si querían hacerse con el libro de Pasapalabra.

La actriz ha sido más rápida con el pulsados y, pese a que sabía de qué canción se trataba, no ha conseguido sacar el título ni ninguna palabra de la letra. Por suerte para ella, su compañero de profesión no ha podido aprovechar tampoco el rebote.

Cuando Roberto Leal les ha dado la segunda pista, un verso de la canción, a Luisa se le ha encendido la bombilla y ha logrado resolver. “¡La canté el otro día en un karaoke!”, ha dicho, ‘rabiosa’ por no haber dado con ella a la primera. ¡Imperdible!