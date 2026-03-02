Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Mejores momentos | 2 de marzo

El ‘embrujo’ de Luisa Martín para ganar a Jorge Sanz en La Pista: “¡La canté el otro día en un karaoke!”

La actriz ha conseguido sumar cuatro segundos para su equipo, pero se ha quedado sin el libro de Pasapalabra

3-Embrujada

El ‘embrujo’ de Luisa Martín para ganar a Jorge Sanz en La Pista

Publicidad

Luisa Martín y Jorge Sanz afrontaban su último enfrentamiento en La Pista con la presión añadida de que, después del duelo entre Alaska y Mario, debían acertar la canción a la primera si querían hacerse con el libro de Pasapalabra.

La actriz ha sido más rápida con el pulsados y, pese a que sabía de qué canción se trataba, no ha conseguido sacar el título ni ninguna palabra de la letra. Por suerte para ella, su compañero de profesión no ha podido aprovechar tampoco el rebote.

Cuando Roberto Leal les ha dado la segunda pista, un verso de la canción, a Luisa se le ha encendido la bombilla y ha logrado resolver. “¡La canté el otro día en un karaoke!”, ha dicho, ‘rabiosa’ por no haber dado con ella a la primera. ¡Imperdible!

Antena 3» Programas» Pasapalabra» Mejores momentos

Publicidad

Programas

Arrancan las grabaciones de la nueva temporada de Juego de pelotas con Patricia Conde como presentadora

Arrancan las grabaciones de la nueva temporada de Juego de pelotas con Patricia Conde como presentadora

4-Rosco2m

Nueva victoria para Javier en El Rosco: Alejandro no consigue seguirle el ritmo y tendrá que ir a la Silla Azul

3-Embrujada

El ‘embrujo’ de Luisa Martín para ganar a Jorge Sanz en La Pista: “¡La canté el otro día en un karaoke!”

2-Libro
Mejores momentos | 2 de marzo

Mario Vaquerizo gana a Alaska en La Pista y consigue el libro de Pasapalabra: “Lo compartimos en casa”

1-SillaAzul
Mejores momentos | 2 de marzo

“Vienes con dos tallas menos”: Alejandro sufre más que nunca en la Silla Azul

Cristina Margall
Entrevista

La hija de Pasqual Maragall, el político que no recuerda quién fue: "Gestionó el alzhéimer con rebeldía, no aceptaba ciertas cosas"

Su padre, Pasqual Maragall, anunciaba hace más de 20 años que padecía alzhéimer, una enfermedad con la que han tenido que aprender a convivir.

Adrián Rodríguez
En plató

El conmovedor reencuentro de Adrián Rodríguez y su padre en directo: "El amor que nos tenemos no lo va a cambiar ni la droga"

Tras salir de la clínica de desintoxicación, hablamos con el padre de Adrián Rodríguez, que confiesa que, aunque está feliz de verle fuera, cree que ha sido algo precipitado.

Nazareth

Una mujer inscrita como varón por un error en la partida de nacimiento: "Me di cuenta cuando me iba a casar a los 47 años"

Pluriempleo

Tiene tres trabajos y es incapaz de independizarse: "Entre los tres gano 1.700 euros al mes"

Melysa y Juan

Melysa y Juan, atrapados en un crucero en Dubái: "La guerra nos ha pillado celebrando nuestra luna de miel"

Publicidad