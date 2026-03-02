Mario Vaquerizo gana a Alaska en La Pista y consigue el libro de Pasapalabra: “Lo compartimos en casa”

No siempre se cuenta en el plató con una pareja tan increíble como Alaska y Mario Vaquerizo y mucho menos, se tiene la posibilidad de verlos enfrentándose día tras día en La Pista.

Este duelo se ha convertido en un clásico y, en esta ocasión, la artista buscaba redimirse de las dos derrotas anteriores para sumar lo máximo posible a su equipo y hacerse así con el libro de Pasapalabra que estaba en juego.

Pese a que, una vez más, ha sido más rápida con el pulsador, no ha atinado del todo con la canción. Mario, que se estaba relamiendo, esperando el rebote, ha resuelto y se ha hecho con el premio: “Lo compartimos en casa”, ha dicho en un gesto de complicidad enorme. ¡Así ha sido!