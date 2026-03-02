Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Mejores momentos | 2 de marzo

“Vienes con dos tallas menos”: Alejandro sufre más que nunca en la Silla Azul

Pese a que no ha cometido ningún fallo, Lidia le ha puesto las cosas muy complicadas.

1-SillaAzul

Alejandro sufre más que nunca en la Silla Azul

Publicidad

Para los concursantes nunca es plato de buen gusto pasar por la Silla Azul, pero muchas veces es inevitable. Alejandro se ha tenido que jugar su puesto en Pasapalabra después de un Rosco impecable de Javier que no le dio opciones.

4-Rosco27f

Alejandro falla y deja vía libre a Javier en El Rosco

En la temida Silla Azul le esperaba Lidia dispuesta a dar la sorpresa y ganarse un sitio como fija en el programa… ¡y no ha estado lejos! La aspirante le ha puesto las cosas muy complicadas llegando a jugarse hasta 11 rondas.

“Vienes con dos tallas menos”, le ha dicho Roberto Leal al concursante cuando ha ocupado su sitio junto a Mario Vaquerizo y Luisa Martín. ¡No te lo puedes perder!

Antena 3» Programas» Pasapalabra» Mejores momentos

Publicidad

Programas

1-SillaAzul

“Vienes con dos tallas menos”: Alejandro sufre más que nunca en la Silla Azul

Cristina Margall

La hija de Pasqual Maragall, el político que no recuerda quién fue: "Gestionó el alzhéimer con rebeldía, no aceptaba ciertas cosas"

Adrián Rodríguez

El conmovedor reencuentro de Adrián Rodríguez y su padre en directo: "El amor que nos tenemos no lo va a cambiar ni la droga"

Nazareth
Nos lo cuenta

Una mujer inscrita como varón por un error en la partida de nacimiento: "Me di cuenta cuando me iba a casar a los 47 años"

Pluriempleo
Empleo

Tiene tres trabajos y es incapaz de independizarse: "Entre los tres gano 1.700 euros al mes"

Melysa y Juan
ÚLTIMA HORA

Melysa y Juan, atrapados en un crucero en Dubái: "La guerra nos ha pillado celebrando nuestra luna de miel"

El conflicto entre Estados Unidos e Israel con Irán deja ya más de 600 víctimas mortales y 30.000 españoles atrapados en Oriente Próximo. Una situación que no solo altera la paz internacional, sino que además amenaza con extenderse.

Silvia Bronchalo
Exclusiva

Silvia Bronchalo, la madre de Daniel Sancho, acusada de agredir a otra mujer: "Me enganchó del pelo, me arrancó mechones"

La madre de Daniel Sancho ha sido acusada de agredir a una empleada de seguridad de la urbanización en la que residía. Cuando esta le impidió el paso para hacer la mudanza, Silvia la habría insultado, agarrado del pelo y arrancado varios mechones.

Ofelia

Española atrapada en Dubái: "Que lleguen a un acuerdo, me da igual cuál, pero que nos saquen de aquí"

Mujer iraní

La opinión de una mujer iraní sobre los ataques de Estados Unidos: "Para nosotros es un alivio"

Malu Salgado

Malu Salgado, la hija de Míchel Salgado, cuenta cómo se han vivido los ataques en Dubái: "El gobierno lo está haciendo muy bien"

Publicidad