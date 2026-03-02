“Vienes con dos tallas menos”: Alejandro sufre más que nunca en la Silla Azul

Para los concursantes nunca es plato de buen gusto pasar por la Silla Azul, pero muchas veces es inevitable. Alejandro se ha tenido que jugar su puesto en Pasapalabra después de un Rosco impecable de Javier que no le dio opciones.

En la temida Silla Azul le esperaba Lidia dispuesta a dar la sorpresa y ganarse un sitio como fija en el programa… ¡y no ha estado lejos! La aspirante le ha puesto las cosas muy complicadas llegando a jugarse hasta 11 rondas.

“Vienes con dos tallas menos”, le ha dicho Roberto Leal al concursante cuando ha ocupado su sitio junto a Mario Vaquerizo y Luisa Martín. ¡No te lo puedes perder!