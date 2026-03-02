Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

En plató

El conmovedor reencuentro de Adrián Rodríguez y su padre en directo: "El amor que nos tenemos no lo va a cambiar ni la droga"

Tras salir de la clínica de desintoxicación, hablamos con el padre de Adrián Rodríguez, que confiesa que, aunque está feliz de verle fuera, cree que ha sido algo precipitado.

Adrián Rodríguez

Publicidad

Adrián Rodríguez, el actor conocido por sus papeles en series como Física o Química o Los Serrano, acaba de salir del centro de desintoxicación en el que ingresó en noviembre del año pasado. Tras varios años sumido en la oscuridad de las drogas y el alcohol, parece que el artista está dispuesto a empezar de cero.

Adrián Rodríguez

Acompañado de su familia y amigos, Adrián considera que, pese a haber salido del centro, continúa en tratamiento y aprendiendo de sus errores. Un proceso en el que su padre ha sido uno de sus mayores apoyos.

En Y ahora Sonsoles hemos conectado con el padre de Adrián en directo. Este ha confesado que, pese a estar muy feliz de ver a su hijo recuperado, cree que es demasiado pronto como para salir de la clínica. "Por las experiencias que hemos tenido en el pasado, me parece que es muy pronto", señala.

Aun así, ambos han vivido un momento muy especial, asegurando que nada romperá la bonita relación que tienen: "El amor que nos tenemos no lo va a cambiar ni la droga". ¡Dale al play para verlo al completo!

Antena 3» Programas» Y ahora Sonsoles

Publicidad

Programas

Cristina Margall

La hija de Pasqual Maragall, el político que no recuerda quién fue: "Gestionó el alzhéimer con rebeldía, no aceptaba ciertas cosas"

Adrián Rodríguez

El conmovedor reencuentro de Adrián Rodríguez y su padre en directo: "El amor que nos tenemos no lo va a cambiar ni la droga"

Nazareth

Una mujer inscrita como varón por un error en la partida de nacimiento: "Me di cuenta cuando me iba a casar a los 47 años"

Pluriempleo
Empleo

Tiene tres trabajos y es incapaz de independizarse: "Entre los tres gano 1.700 euros al mes"

Melysa y Juan
ÚLTIMA HORA

Melysa y Juan, atrapados en un crucero en Dubái: "La guerra nos ha pillado celebrando nuestra luna de miel"

Silvia Bronchalo
Exclusiva

Silvia Bronchalo, la madre de Daniel Sancho, acusada de agredir a otra mujer: "Me enganchó del pelo, me arrancó mechones"

La madre de Daniel Sancho ha sido acusada de agredir a una empleada de seguridad de la urbanización en la que residía. Cuando esta le impidió el paso para hacer la mudanza, Silvia la habría insultado, agarrado del pelo y arrancado varios mechones.

Ofelia
Última hora

Española atrapada en Dubái: "Que lleguen a un acuerdo, me da igual cuál, pero que nos saquen de aquí"

La guerra en Irán amenaza con extenderse a otros territorios, mientras 30.000 españoles atrapados en Oriente Próximo luchan por volver a nuestro país.

Mujer iraní

La opinión de una mujer iraní sobre los ataques de Estados Unidos: "Para nosotros es un alivio"

Malu Salgado

Malu Salgado, la hija de Míchel Salgado, cuenta cómo se han vivido los ataques en Dubái: "El gobierno lo está haciendo muy bien"

Prohibición velo islámicp

Granada veta el burka en edificios públicos y desata una tormenta política y social

Publicidad