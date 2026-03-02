En plató
El conmovedor reencuentro de Adrián Rodríguez y su padre en directo: "El amor que nos tenemos no lo va a cambiar ni la droga"
Tras salir de la clínica de desintoxicación, hablamos con el padre de Adrián Rodríguez, que confiesa que, aunque está feliz de verle fuera, cree que ha sido algo precipitado.
Adrián Rodríguez, el actor conocido por sus papeles en series como Física o Química o Los Serrano, acaba de salir del centro de desintoxicación en el que ingresó en noviembre del año pasado. Tras varios años sumido en la oscuridad de las drogas y el alcohol, parece que el artista está dispuesto a empezar de cero.
Acompañado de su familia y amigos, Adrián considera que, pese a haber salido del centro, continúa en tratamiento y aprendiendo de sus errores. Un proceso en el que su padre ha sido uno de sus mayores apoyos.
En Y ahora Sonsoles hemos conectado con el padre de Adrián en directo. Este ha confesado que, pese a estar muy feliz de ver a su hijo recuperado, cree que es demasiado pronto como para salir de la clínica. "Por las experiencias que hemos tenido en el pasado, me parece que es muy pronto", señala.
Aun así, ambos han vivido un momento muy especial, asegurando que nada romperá la bonita relación que tienen: "El amor que nos tenemos no lo va a cambiar ni la droga". ¡Dale al play para verlo al completo!
