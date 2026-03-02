La hija de Pasqual Maragall, el político que no recuerda quién fue: "Gestionó el alzhéimer con rebeldía, no aceptaba ciertas cosas"

Cristina Maragall es la hija de Pasqual Maragall, el expresidente de la Generalitat de Cataluña que anunciaba hace más de dos décadas que padecía alzhéimer. Un diagnóstico inesperado, pero que decidió llevar abiertamente.

Desde entonces, su mujer y su hija Cristina se convirtieron en su apoyo incondicional. Un camino muy duro que hacían de la mano, mientras Pasqual iba perdiendo los recuerdos.

Todo comenzó durante una época en la que sufría mucho estrés y decidió ir al médico, pero nadie sospechaba nada. "Reaccionó con rebeldía a la enfermedad", asegura Cristina, "no aceptaba que tenía que dejar de hacer ciertas cosas".

Para Cristina, lo peor de la enfermedad no es que su padre pierda la memoria, sino el contraste entre el hombre brillante que fue y lo que queda de él. Hoy, Pasqual no recuerda quiénes son sus familiares, pero reacciona positivamente cuando interactúa con ellas. "He aprendido a comunicarme con él a través de la piel y del corazón", señala.

Con su experiencia como cuidadora, Cristina quiere aportar su granito de arena a las familias que conviven con la enfermedad, algo que ha cambiado por completo su vida. "El rol de mi padre cambió y pasamos a ser nosotros los que cuidamos de él", afirma. Una lucha que han convertido en una fundación para ayudar a otras personas.