Los efectos de calentar ciertos productos en el microondas, con Boticaria García

¿Es perjudicial tener comida en contacto con el plástico? Es la pregunta que nos hemos hecho en el equipo de Y ahora Sonsoles. Sin dudar en llamar automáticamente a nuestra experta Marian García, más conocida como Boticaria García.

Nos ha asegurado que no es automáticamente peligroso, recomendándonos que nos fijemos en los envases que tienen un símbolo de una copa y el de un tenedor. Esto significa quiere decir que podemos comer en dicho recipiente.

En el caso de que queramos meterlo en el microondas tenemos que prestar atención al símbolo que parece una bandeja de la que sale humo. Es la señal que nos indica que podemos calentar dicho envase.

Por si fuera poco, nuestra experta ha recomendado a Y ahora Sonsoles que, aunque compremos envases que señalen "apto para calentar", lo mejor es pasarlo a un plato o vidrio.

Además, ha señalado que por un día puntual no va a pasar nada a nuestra salud ya que el material es apto. Si vamos a tener que usarlo prácticamente todos los días, lo ideal sería pasar la comida a un recipiente de cristal.

Los mejores consejos para evitar problemas a la hora de calentar determinados materiales en el microondas son deshacerse de los tuppers rayados.

Disfruta de los consejos de Boticaria García en el vídeo si te preocupa que tipos de recipientes son mejores o peores para meter en el microondas y no te pierdas su entretenido ejemplo.