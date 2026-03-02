Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Nos lo cuenta

Una mujer inscrita como varón por un error en la partida de nacimiento: "Me di cuenta cuando me iba a casar a los 47 años"

Cuando nació, Nazareth Coronil fue inscrita en la partida de nacimiento como varón. Algo que ha descubierto con 47 años y que aún no ha conseguido modificar.

Nazareth

Publicidad

Nazareth nació como mujer, pero desde ese momento fue un varón según el registro civil. Alguien la inscribió por error como si fuera un chico en la partida de nacimiento y no se dio cuenta hasta los 47 años.

"Cuando estaba a punto de casarme me dijeron que aparecía como un varón y que mi nombre aparecía mal escrito", recuerda Nazareth.

A día de hoy, nadie ha modificado la partida de nacimiento de Nazareth y tal es la burocracia que debe intervenir un juez para cambiarlo. "Me mandan de un lado para otro y nadie hace nada", señala Nazareth. ¿Logrará que la inscriban como mujer?

Antena 3» Programas» Y ahora Sonsoles

Publicidad

Programas

Nazareth

Una mujer inscrita como varón por un error en la partida de nacimiento: "Me di cuenta cuando me iba a casar a los 47 años"

Pluriempleo

Tiene tres trabajos y es incapaz de independizarse: "Entre los tres gano 1.700 euros al mes"

Melysa y Juan

Melysa y Juan, atrapados en un crucero en Dubái: "La guerra nos ha pillado celebrando nuestra luna de miel"

Silvia Bronchalo
Exclusiva

Silvia Bronchalo, la madre de Daniel Sancho, acusada de agredir a otra mujer: "Me enganchó del pelo, me arrancó mechones"

Ofelia
Última hora

Española atrapada en Dubái: "Que lleguen a un acuerdo, me da igual cuál, pero que nos saquen de aquí"

Mujer iraní
Última hora

La opinión de una mujer iraní sobre los ataques de Estados Unidos: "Para nosotros es un alivio"

Unos 30.000 españoles se encuentran atrapados en Oriente Próximo en plenos ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán. Mientras el conflicto amenaza con extenderse, crece la incertidumbre entre las personas que se encuentran allí.

Malu Salgado
Última hora

Malu Salgado, la hija de Míchel Salgado, cuenta cómo se han vivido los ataques en Dubái: "El gobierno lo está haciendo muy bien"

Los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán han sumido a Oriente Próximo en una espiral de violencia. Mientras, miles de españoles están atrapados por el cierre del espacio aéreo.

Prohibición velo islámicp

Granada veta el burka en edificios públicos y desata una tormenta política y social

Lorena Vázquez, sobre Bill Clinton y el caso Epstein

Polémica por las palabras de Bill Clinton sobre su relación con Epstein: "Ha sido capaz de mentir a todo un país y a su propia familia"

Adrián Rodríguez enamora con su nuevo single ‘Pa’ que’

Esta tarde en Y ahora Sonsoles, recibimos a Adrián Rodríguez tras salir de la clínica de desintoxicación

Publicidad