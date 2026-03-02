Nos lo cuenta
Una mujer inscrita como varón por un error en la partida de nacimiento: "Me di cuenta cuando me iba a casar a los 47 años"
Cuando nació, Nazareth Coronil fue inscrita en la partida de nacimiento como varón. Algo que ha descubierto con 47 años y que aún no ha conseguido modificar.
Publicidad
Nazareth nació como mujer, pero desde ese momento fue un varón según el registro civil. Alguien la inscribió por error como si fuera un chico en la partida de nacimiento y no se dio cuenta hasta los 47 años.
"Cuando estaba a punto de casarme me dijeron que aparecía como un varón y que mi nombre aparecía mal escrito", recuerda Nazareth.
Más Noticias
- Tiene tres trabajos y es incapaz de independizarse: "Entre los tres gano 1.700 euros al mes"
- Melysa y Juan, atrapados en un crucero en Dubái: "La guerra nos ha pillado celebrando nuestra luna de miel"
- Silvia Bronchalo, la madre de Daniel Sancho, acusada de agredir a otra mujer: "Me enganchó del pelo, me arrancó mechones"
A día de hoy, nadie ha modificado la partida de nacimiento de Nazareth y tal es la burocracia que debe intervenir un juez para cambiarlo. "Me mandan de un lado para otro y nadie hace nada", señala Nazareth. ¿Logrará que la inscriban como mujer?
Publicidad