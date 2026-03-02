Una mujer inscrita como varón por un error en la partida de nacimiento: "Me di cuenta cuando me iba a casar a los 47 años"

Nazareth nació como mujer, pero desde ese momento fue un varón según el registro civil. Alguien la inscribió por error como si fuera un chico en la partida de nacimiento y no se dio cuenta hasta los 47 años.

"Cuando estaba a punto de casarme me dijeron que aparecía como un varón y que mi nombre aparecía mal escrito", recuerda Nazareth.

A día de hoy, nadie ha modificado la partida de nacimiento de Nazareth y tal es la burocracia que debe intervenir un juez para cambiarlo. "Me mandan de un lado para otro y nadie hace nada", señala Nazareth. ¿Logrará que la inscriban como mujer?