Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Impresionante

Marron deja boquiabierto a Josema Yuste con su disco de Euler: "Es muy bonito"

El equipo de ciencia ha demostrado como influye el rozamiento en los cuerpos rígidos.

Marron deja boquiabierto a Josema Yuste con su disco de Euler: "Es muy bonito"

Publicidad

La visita de JosemaYuste a El Hormiguero ha estado marcada por la ironía y la experiencia de toda una vida dedicada a la comedia. Con su estilo característico, ha repasado momentos clave de su trayectoria artística.

Para poner el broche de oro a su paso por el programa, Marron ha querido sorprenderle con un experimento tan explicativo como bonito, tal y como ha dicho el propio invitado.

El equipo de ciencia ha demostrado, por medio del disco de Eluer, como influye el rozamiento en los cuerpos rígidos. ¡No te lo puedes perder!

Antena 3» Programas» El Hormiguero

Publicidad

Programas

Marron deja boquiabierto a Josema Yuste con su disco de Euler: "Es muy bonito"

Marron deja boquiabierto a Josema Yuste con su disco de Euler: "Es muy bonito"

Arrancan las grabaciones de la nueva temporada de Juego de pelotas con Patricia Conde como presentadora

Arrancan las grabaciones de la nueva temporada de Juego de pelotas con Patricia Conde como presentadora

4-Rosco2m

Nueva victoria para Javier en El Rosco: Alejandro no consigue seguirle el ritmo y tendrá que ir a la Silla Azul

3-Embrujada
Mejores momentos | 2 de marzo

El ‘embrujo’ de Luisa Martín para ganar a Jorge Sanz en La Pista: “¡La canté el otro día en un karaoke!”

2-Libro
Mejores momentos | 2 de marzo

Mario Vaquerizo gana a Alaska en La Pista y consigue el libro de Pasapalabra: “Lo compartimos en casa”

1-SillaAzul
Mejores momentos | 2 de marzo

“Vienes con dos tallas menos”: Alejandro sufre más que nunca en la Silla Azul

Pese a que no ha cometido ningún fallo, Lidia le ha puesto las cosas muy complicadas.

Cristina Margall
Entrevista

La hija de Pasqual Maragall, el político que no recuerda quién fue: "Gestionó el alzhéimer con rebeldía, no aceptaba ciertas cosas"

Su padre, Pasqual Maragall, anunciaba hace más de 20 años que padecía alzhéimer, una enfermedad con la que han tenido que aprender a convivir.

Adrián Rodríguez

El conmovedor reencuentro de Adrián Rodríguez y su padre en directo: "El amor que nos tenemos no lo va a cambiar ni la droga"

Nazareth

Una mujer inscrita como varón por un error en la partida de nacimiento: "Me di cuenta cuando me iba a casar a los 47 años"

Pluriempleo

Tiene tres trabajos y es incapaz de independizarse: "Entre los tres gano 1.700 euros al mes"

Publicidad