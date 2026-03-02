Marron deja boquiabierto a Josema Yuste con su disco de Euler: "Es muy bonito"

La visita de JosemaYuste a El Hormiguero ha estado marcada por la ironía y la experiencia de toda una vida dedicada a la comedia. Con su estilo característico, ha repasado momentos clave de su trayectoria artística.

Para poner el broche de oro a su paso por el programa, Marron ha querido sorprenderle con un experimento tan explicativo como bonito, tal y como ha dicho el propio invitado.

El equipo de ciencia ha demostrado, por medio del disco de Eluer, como influye el rozamiento en los cuerpos rígidos. ¡No te lo puedes perder!