Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

José Mayuste

El sexto sentido de Josema Yuste sobre el escenario: “Oigo los latidos de la gente”

El Monaguillo comenta que Josema Yuste es capaz de leer las reacciones del público desde el principio de la función.

Jose Mayuste público

Publicidad

Marta García
Publicado:

Josema Yuste es un veterano del teatro y el humor. Y es que todos estos años de experiencia le han servido para desarrollar una habilidad especial... ¡ leer permanentemente cómo está el público!

“Oigo si la gente se está aburriendo o si la función va con poco ritmo”. El humorista también ha confesado que se da cuenta cuando tosen o cuando se mueven más de la cuenta en su asiento… ¡Así sabe cuándo hay que hacer algo para despertarles!

El Monaguillo, quien fue su compañero sobre los escenarios, ha apuntado, “lee el público desde el principio”, ha comentado sobre cómo Josema Yuste le ayudaba a analizar la reacción del público después de su actuación cuando trabajaban juntos. “¡Es muy listo!”, ha rematado con ironía el colaborador de El hormiguero.

Antena 3» Programas» El Hormiguero

Publicidad

Programas

Los consejos de Iñaki Gabilondo inspiran a una periodista llena de vocación en El Hormiguero

Los consejos de Iñaki Gabilondo inspiran a una estudiante de Periodismo en El Hormiguero

Jose Mayuste público

El sexto sentido de Josema Yuste sobre el escenario: “Oigo los latidos de la gente”

Marron deja boquiabierto a Josema Yuste con su disco de Euler: "Es muy bonito"

Marron deja boquiabierto a Josema Yuste con su disco de Euler: "Es muy bonito"

Arrancan las grabaciones de la nueva temporada de Juego de pelotas con Patricia Conde como presentadora
Tras el éxito de su primera temporada

Arrancan las grabaciones de la nueva temporada de Juego de pelotas con Patricia Conde como presentadora

4-Rosco2m
El Rosco | 2 de marzo

Nueva victoria para Javier en El Rosco: Alejandro no consigue seguirle el ritmo y tendrá que ir a la Silla Azul

3-Embrujada
Mejores momentos | 2 de marzo

El ‘embrujo’ de Luisa Martín para ganar a Jorge Sanz en La Pista: “¡La canté el otro día en un karaoke!”

La actriz ha conseguido sumar cuatro segundos para su equipo, pero se ha quedado sin el libro de Pasapalabra

2-Libro
Mejores momentos | 2 de marzo

Mario Vaquerizo gana a Alaska en La Pista y consigue el libro de Pasapalabra: “Lo compartimos en casa”

El artista ha vuelto a ganar a su pareja en la prueba musical y ha conseguido el premio que ofrece el programa.

1-SillaAzul

“Vienes con dos tallas menos”: Alejandro sufre más que nunca en la Silla Azul

Cristina Margall

La hija de Pasqual Maragall, el político que no recuerda quién fue: "Gestionó el alzhéimer con rebeldía, no aceptaba ciertas cosas"

Adrián Rodríguez

El conmovedor reencuentro de Adrián Rodríguez y su padre en directo: "El amor que nos tenemos no lo va a cambiar ni la droga"

Publicidad