El sexto sentido de Josema Yuste sobre el escenario: “Oigo los latidos de la gente”

Josema Yuste es un veterano del teatro y el humor. Y es que todos estos años de experiencia le han servido para desarrollar una habilidad especial... ¡ leer permanentemente cómo está el público!

“Oigo si la gente se está aburriendo o si la función va con poco ritmo”. El humorista también ha confesado que se da cuenta cuando tosen o cuando se mueven más de la cuenta en su asiento… ¡Así sabe cuándo hay que hacer algo para despertarles!

El Monaguillo, quien fue su compañero sobre los escenarios, ha apuntado, “lee el público desde el principio”, ha comentado sobre cómo Josema Yuste le ayudaba a analizar la reacción del público después de su actuación cuando trabajaban juntos. “¡Es muy listo!”, ha rematado con ironía el colaborador de El hormiguero.