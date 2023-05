Cristina Reyes, amiga íntima de Tamara Falcó, atónita por la decisión de 'Sophie et Voilà': "No he visto cosa igual"

A dos meses de la boda Tamara Falcó sigue sin vestido después de que la firma ‘Sophie et Voilà’ haya anunciado que no va a confeccionar los trajes para el día más importante de su vida, como ya vimos en ‘Y ahora Sonsoles’.

Una de las personas más importantes en este complicado momento que está viviendo la marquesa de Griñón es estilista y amiga íntima, Cristina Reyes, que ha entrado en directo para explicarnos cómo se encuentra la joven.

"Yo soy su amiga, pero no voy a estar involucrada en el vestido", ha asegurado, y ha negado categóricamente que la marquesa haya querido plagiar un vestido. "Se hubiera ido directamente a la marca", ha afirmado.

Cristina no entiende muy bien qué ha podido ocurrir, y le parece "fuerte" que la hija de Isabel Preysler se haya enterado por un comunicado público. "No me parece normal", ha confesado.

Ya son más de 50 marcas las que se han ofrecido a hacerle el vestido, pero, según ha dicho, no sabe cuál ha elegido.

Cristina Reyes cree, por otra parte, que es posible hacer el vestido en el tiempo que queda.