Cristina Castaño se sincera sobre su familia: "Mis padres han sido mi mejor público"

Cristina Castaño tenía claro que con 4 años quería ser artista. Su familia siempre tuvo un gusto especial por el arte, aunque no se dedicaron profesionalmente a ello, algo que desde pequeña la impulsó a perseguir su sueño.

"Cuando se lo dije a mi madre, ella no sintió el apoyo de sus padres y dijo, a ti sí te voy a apoyar", nos cuenta, "no me empujaron, pero sí me apoyaron". Desde entonces, sus padres se convirtieron en su mejor público.

Aunque al principio Cristina comenzó cantando, pronto descubrió que su futuro estaba en la interpretación. Fue entonces cuando, con apenas 18 años, debutó en el teatro junto a Concha Velasco, lo que sería tan solo el inicio de una exitosa carrera.

Ahora, Cristina Castaño se enfrenta a su último reto: Tu cara me suena. ¡No te pierdas todo lo que nos ha contado en el vídeo de arriba!