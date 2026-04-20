Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

En plató

Cristina Castaño se sincera sobre su familia: "Mis padres han sido mi mejor público"

La actriz nació en una familia de artistas en la que la apoyaron desde el primer momento. Un núcleo familiar que ha sido siempre su refugio.

Cristina Castaño lunes

Publicidad

Cristina Castaño tenía claro que con 4 años quería ser artista. Su familia siempre tuvo un gusto especial por el arte, aunque no se dedicaron profesionalmente a ello, algo que desde pequeña la impulsó a perseguir su sueño.

"Cuando se lo dije a mi madre, ella no sintió el apoyo de sus padres y dijo, a ti sí te voy a apoyar", nos cuenta, "no me empujaron, pero sí me apoyaron". Desde entonces, sus padres se convirtieron en su mejor público.

Aunque al principio Cristina comenzó cantando, pronto descubrió que su futuro estaba en la interpretación. Fue entonces cuando, con apenas 18 años, debutó en el teatro junto a Concha Velasco, lo que sería tan solo el inicio de una exitosa carrera.

Ahora, Cristina Castaño se enfrenta a su último reto: Tu cara me suena. ¡No te pierdas todo lo que nos ha contado en el vídeo de arriba!

Antena 3» Programas» Y ahora Sonsoles

Publicidad

Programas

Imagen de Rubén Amón

Rubén Amón critica las palabras del rey emérito: "La relación entre Moncloa y Zarzuela es mala, pero este señor no puede perjudicar a su hijo"

Vivir siendo hipocondriaca.

Crecer con una madre hipocondriaca: "A mi hijo de 7 años le dolía una pierna y me preguntó si podía ser cáncer"

Imagen de Paco Castañares

Paco Castañares, exdirigente socialista en Extremadura, sobre el acuerdo PP-VOX: "Es solo de medidas de Vox. Contraviene el sentido común"

Niño atrapado en un pozo.
Operación de rescate

El angustioso rescate de un niño de 3 años que cayó a un pozo en Toledo: "Estaba consciente y respondía a estímulos"

Imagen de Juan Soto Ivars
Caso Kitchen

Juan Soto Ivars, escandalizado por el 'caso Kitchen': "Hacen una guerra sucia para destruir pruebas intentando salpicar lo menos alto posible. Si lo lees en una novela, no lo crees"

Un minuto para doce besos: el reto de Leonor Lavado que no se vio en la segunda gala
Exclusivo

Un minuto para doce besos: el reto de Leonor Lavado que no se vio en la segunda gala

Aprovechando la temática de la canción que había interpretado, la cómica ha realizado un reto con premio con la participación del público.

Cristina Castaño lunes
En plató

Cristina Castaño se sincera sobre su familia: "Mis padres han sido mi mejor público"

La actriz nació en una familia de artistas en la que la apoyaron desde el primer momento. Un núcleo familiar que ha sido siempre su refugio.

Imagen de José Rubio y Jon Echeverría

Acalorado debate entre dos jóvenes por las 'cumbres' del PSOE y del PP: "María Corina Machado no se ha reunido con Pedro Sánchez porque es una ridícula"

Eduardo Rubiño, denunciado.

Eduardo Rubiño, denunciado tras sus comentarios sobre Israel: "Si criticas lo que están haciendo en Líbano te llaman antisemita"

Descubre el mágico tráiler de séptima temporada de La Voz Kids esta noche en El Hormiguero

Descubre el mágico tráiler de séptima temporada de La Voz Kids esta noche en El Hormiguero

Publicidad