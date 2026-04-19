“¡Sería tuya!”: la confesión de Seyran que puede destruir la boda de Ferit con Diyar

Ferit, incapaz de bajar a la cena sin despejar sus dudas, ha acorralado a Seyran con una pregunta que lo cambia todo: "¿Estarías conmigo?". La cercanía entre ambos era tan eléctrica que el beso parecía inevitable, hasta que Gülgün los ha visto en el cuarto.

Haciendo todo lo posible por salvar la situación ante una Diyar que subía por las escaleras, la madre de Ferit ha tenido que mentir para evitar el desastre: "Pillé a Seyran vistiéndose, qué vergüenza", ha dicho para justificarse.

Tras el susto, y cuando Ferit ya se disponía a bajar para cumplir con sus obligaciones, Seyran ha dicho las palabras que él llevaba tanto tiempo necesitando escuchar. Con un hilo de voz, la joven lo ha confesado: "Ferit, lo sería. Sería tuya". Esta declaración de intenciones deja claro que, si él da el paso de dejar a Diyar, ella está dispuesta a volver a su lado a pesar de todo el dolor pasado.

El joven Korhan se ha quedado mudo, con el alma dividida mientras abajo le esperaba su prometida y el abuelo Elias. Con esta confesión retumbando en su cabeza, ¿será capaz Ferit de sentarse a la mesa y fingir que su futuro está con Diyar o romperá con todo para recuperar al amor de su vida? El destino de los Korhan pende de un hilo tras el "sí" más esperado de Seyran.