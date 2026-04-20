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Muere la actriz Nadia Farès tras desvanecerse y quedar inconsciente en una piscina en París

La actriz pasó una semana en coma tras ser hallada inconsciente en una piscina en París.

Nadia Far&egrave;s

Nadia FarèsLaurent VU SIPA _GTRES

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Ángela Clemente
Actualizado:
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La actriz Nadia Farèsmurió el pasado viernes 17 de abril a los 57 años tras permanecer en coma desde que fuera hallada inconsciente en una piscina en París hace una semana, según han anunciado sus hijas a través de AFP. "Con una inmensa tristeza anunciamos este viernes el fallecimiento de Nadia Farès. Francia ha perdido a una gran artista, pero para nosotras, ante todo, es a una madre a quien acabamos de perder", escribieron Cylia y Shana Chasman. La familia pide "respeto y discreción" en un momento complicado para atravesar su duelo.

La actriz murió en el Hospital Pitié-Salpêtrière, donde ingresó el domingo, después de haber sido encontrada inconsciente en la piscina de un club privado en París. Sufrió un desvanecimiento debido a un "incidente cardíaco", precisaron sus hijas. Aunque se ha abierto una investigación, por el momento no se ha constatado ninguna infracción.

Fue en Francia donde la intérprete alcanzó la fama con la película 'Los ríos de color púrpura', estrenada el año 2000. La cinta le abrió las puertas al mercado internacional. El próximo mes de septiembre, Nadia Farès tenía que rodar su primer largometraje como guionista y directora.

Tres operaciones de corazón

"En cuatro años me sometí a tres operaciones de corazón"

Nadia Farès

En una entrevista con la revista francesa Gala en enero, la actriz reveló que en 2007 se había sometido a "una operación en el cerebro, a causa de un aneurisma que no era precisamente pequeño". "Una bomba de relojería que había que tratar con la máxima urgencia. Y en cuatro años me sometí a tres operaciones de corazón", comentó quien decía nadar cuatro veces por semana.

Nadia Farès

Nadia Farès nació en Marrakech (Marruecos) en 1968 y creció en Niza antes de mudarse a París para intentar una carrera artística. Fue en los años 90 cuando debutó en el cine. Actuó para directores de renombre como Alexandre Arcady, Claude Lelouch y Bernie Bonvoisin.

Durante un tiempo, vivió en Estados Unidos con el productor Steve Chasman, con quien tuvo a sus dos hijas.

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