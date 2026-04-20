Descubre el mágico tráiler de séptima temporada de La Voz Kids esta noche en El Hormiguero

La séptima edición de La Voz Kids comienza a calentar motores y lo hará en El Hormiguero con la visita de buena parte de su equipo de coaches y, además, con el estreno del nuevo tráiler. Luis Fonsi, Edurne y Antonio Orozco, tres de los cuatro artistas responsables de girar las sillas compartirán plató, adelantarán las principales novedades de esta esperada temporada.

Aprovechando su visita, Pablo Motos ofrecerá en exclusiva el espectacular tráiler completo que da el pistoletazo de salida a lo que será la séptima edición de La Voz Kids en Antena 3. En él participan los cuatro coaches, también Ana Mena, que esta vez no podrá estar en el plató de El Hormiguero.

Luis Fonsi, Edurne y Antonio Orozco charlarán con Pablo Motos sobre una edición que llega cargada de talento, emoción y voces infantiles capaces de volver a sorprender al público desde el primer programa. Además, descubrirán en directo el resultado del tráiler de la nueva temporada. ¡No te lo pierdas a las 21:50 horas en Antena 3!