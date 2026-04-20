Encuentran los restos mortales de 50 menores arrojados a un cementerio

La Policía de Trinidad y Tobago ha abierto una investigación urgente tras el hallazgo de 56 restos humanos en un cementerio de la localidad de Cumuto, en la isla de Trinidad, situada a unos 40 kilómetros de la capital, Puerto España.

Entre los restos encontrados figuran 50 menores y seis adultos, según han informado las autoridades en un comunicado difundido por la televisión estatal trinitense. El hallazgo ha motivado el despliegue inmediato de efectivos policiales en la zona, que permanece acordonada mientras avanzan las pesquisas.

En relación con los cuerpos de adultos, la Policía ha precisado que corresponden a cuatro hombres y dos mujeres. Asimismo, ha señalado que cinco de los seis restos presentaban etiquetas de identificación forense, mientras que en dos de ellos se han detectado indicios de haber sido sometidos a autopsia.

Estos elementos han llevado a los investigadores a considerar como principal hipótesis que se trate de un caso de inhumación de cuerpos no reclamados, si bien las autoridades han subrayado que la investigación se encuentra en una fase inicial y que no se descartan otras líneas de trabajo.

El comisario jefe de la Policía Nacional, Allister Guevarro, ha calificado el hallazgo como "profundamente preocupante" y ha destacado la necesidad de esclarecer lo ocurrido. En el mismo sentido, la Policía ha reconocido el impacto que este descubrimiento puede tener tanto en las familias como en el conjunto de la sociedad.

Por el momento, no se ha facilitado información sobre la identidad de las víctimas ni sobre el tiempo que llevaban enterrados los restos, a la espera de los resultados de los análisis forenses en curso.

Estado de emergencia en el país

El suceso se produce en un contexto marcado por la violencia criminal en Trinidad y Tobago. El país decretó el estado de emergencia en diciembre de 2024 ante el incremento de la inseguridad, una medida que ha sido prorrogada recientemente por un periodo adicional de tres meses.

En lo que va de año, el país ha registrado 60 asesinatos, según cifras oficiales citadas por las autoridades. Esta situación ha llevado a países como Estados Unidos a recomendar a sus ciudadanos que extremen las precauciones durante su estancia en el archipiélago.

De acuerdo con un informe del Departamento de Estado estadounidense fechado en marzo de 2025, la tasa de homicidios de Trinidad y Tobago alcanzó los 37 por cada 100.000 habitantes, lo que situó al país en 2023 como la sexta nación más peligrosa del mundo.

La investigación continúa abierta y las autoridades han indicado que podrían adoptarse nuevas medidas en función de los avances que arrojen los trabajos periciales sobre los restos hallados en el cementerio de Cumuto.