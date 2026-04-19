Muere la actriz Nadia Farès a los 57 años una semana después de sufrir un accidente en una piscina

La actriz francesa Nadia Farès ha muerto a los 57 años, una semana después de haber sido encontrada inconsciente en una piscina en París. La intérprete llevaba en coma desde entonces tras sufrir un paro cardíaco, según informaron sus hijas a la Agencia France-Presse.

El accidente de Farès se produjo la piscina de un complejo deportivo de la capital francesa cuando perdió el conocimiento y estuvo varios minutos bajo el agua. Una vez trasladada al hospital, la actriz ingresó en la unidad de cuidados intensivos y se le indujo un coma farmacológico.

La actriz Nadia Farès | Gtres

"Con inmensa tristeza anunciamos el fallecimiento de Nadia Farès este viernes", declararon sus hijas Cylia y Shana Chasman en un comunicado escrito a la AFP, según informaron medios como The Hollywood Reporter. "Francia ha perdido a una gran artista, pero para nosotras, es ante todo una madre a quien acabamos de perder".

Según Le Monde, las autoridades han abierto una investigación sobre su muerte, pero de momento no se ha encontrado ninguna irregularidad. Sin embargo, la actriz contaba con un historial médico preocupante ya que en 2007 reveló que se había sometido a una cirugía cerebral debido a un aneurisma.

La actriz Nadia Farès | Gtres

Farès describió su estado de salud como "una bomba de relojería que necesitaba tratamiento urgente" y también comentó que se había sometido a tres cirugías cardíacas.

La actriz nacida en Marrakech saltó a la fama por su papel en Los ríos de color púrpura, con Jean Reno y Vincent Cassel. En 2016 estuvo junto a Gérard Depardieu en la serie de Netflix llamada Marseille y en 2022 compartió reparto con Mel Gibson en Secuestro en directo, entre otros títulos.