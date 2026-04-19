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Mejores momentos | Gala 2

¿La persona que más ha imitado sin ser concursante? Todas las veces que Roi Méndez ha estado en Tu cara me suena

El gallego ha visitado el programa por cuarta vez para acompañar a Sole Giménez en su imitación de Amaia y Alizzz.

¿La persona que más ha imitado sin ser concursante? Todas las veces que Roi Méndez ha estado en Tu cara me suena

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Patri Bea
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Roi Méndez se lo dejó claro a Manel Fuentes antes de subirse al clonador en la segunda gala de Tu cara me suena para imitar a Amaia y a Alizzz junto a Sole Giménez: "Creo que soy la persona que más ha venido sin concursar".

Y es que a Roi no le falta razón: él ya vino otras tres veces a imitar al programa. En una de ellas lo hizo en solitario y sorprendió a los espectadores interpretando 'Walking on the moon' de The Police.

Roi continúa 'Walking on the moon' como The Police

Cuando el pulsador le pidió a Agoney que trajese a un amigo para imitar en su edición, el canario no lo dudó y llamó a su amigo Roi para que lo acompañase. Los dos se lucieron como The Kid Laroi y Justin Bieber.

Agoney y Roi Méndez suplican ‘Stay’ desde lo más alto como Justin Bieber y The Kid Laroi en la primera Semifinal de ‘Tu cara me suena’

Y la cuarta vez que Roi imitó a un artista sobre el escenario de Tu cara me suena lo hizo precisamente en un 'Original y copia' con Dani Fernández. ¿Lo veremos como concursante oficial algún día?

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