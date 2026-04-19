Mejores momentos | Gala 2
¿La persona que más ha imitado sin ser concursante? Todas las veces que Roi Méndez ha estado en Tu cara me suena
El gallego ha visitado el programa por cuarta vez para acompañar a Sole Giménez en su imitación de Amaia y Alizzz.
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Roi Méndez se lo dejó claro a Manel Fuentes antes de subirse al clonador en la segunda gala de Tu cara me suena para imitar a Amaia y a Alizzz junto a Sole Giménez: "Creo que soy la persona que más ha venido sin concursar".
Y es que a Roi no le falta razón: él ya vino otras tres veces a imitar al programa. En una de ellas lo hizo en solitario y sorprendió a los espectadores interpretando 'Walking on the moon' de The Police.
Cuando el pulsador le pidió a Agoney que trajese a un amigo para imitar en su edición, el canario no lo dudó y llamó a su amigo Roi para que lo acompañase. Los dos se lucieron como The Kid Laroi y Justin Bieber.
Y la cuarta vez que Roi imitó a un artista sobre el escenario de Tu cara me suena lo hizo precisamente en un 'Original y copia' con Dani Fernández. ¿Lo veremos como concursante oficial algún día?
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