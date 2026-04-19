¿La persona que más ha imitado sin ser concursante? Todas las veces que Roi Méndez ha estado en Tu cara me suena

Roi Méndez se lo dejó claro a Manel Fuentes antes de subirse al clonador en la segunda gala de Tu cara me suena para imitar a Amaia y a Alizzz junto a Sole Giménez: "Creo que soy la persona que más ha venido sin concursar".

Y es que a Roi no le falta razón: él ya vino otras tres veces a imitar al programa. En una de ellas lo hizo en solitario y sorprendió a los espectadores interpretando 'Walking on the moon' de The Police.

Cuando el pulsador le pidió a Agoney que trajese a un amigo para imitar en su edición, el canario no lo dudó y llamó a su amigo Roi para que lo acompañase. Los dos se lucieron como The Kid Laroi y Justin Bieber.

Y la cuarta vez que Roi imitó a un artista sobre el escenario de Tu cara me suena lo hizo precisamente en un 'Original y copia' con Dani Fernández. ¿Lo veremos como concursante oficial algún día?