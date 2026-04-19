Iñaki Urdangarin y Ainhoa Armentia debutan públicamente como pareja: sus besos, risas y gestos de cariño

Ainhoa Armentia e Iñaki Urdangarin han vivido este año su gran debut como pareja en el Open Banc Sabadell - Conde de Godó, el torneo de tenis celebrado en Barcelona en el que han demostrado su amor.

En la Ciudad Condal, donde el exduque de Palma ha puesto en marcha su nuevo negocio vinculado al tenis, ambos se han dejado ver relajados, cómplices y cada vez más integrados en esta nueva etapa de su vida. Su aparición conjunta en el Godó supone, además, un paso más en la normalización pública de su relación.

Iñaki Urdangarin y Ainhoa Armentia en el Condé de Godó | Europa Press

Durante la jornada, Ainhoa afrontó con una sonrisa las preguntas de la prensa, aunque evitó entrar en detalles sobre su vida privada y, en especial, sobre una de las grandes incógnitas que la rodean: si se mudará o no a Barcelona ahora que el negocio de su novio está asentado en la ciudad.

Por su parte, el exjugador de balonmano se mostró igualmente prudente con los medios de comunicación. El exmarido de la infanta Cristina, que conoce bien la presión mediática, prefirió cortar cualquier intento de interrogatorio más profundo con una frase clara: "Ya hemos hablado antes, muchísimas gracias".

Iñaki Urdangarin y Ainhoa Armentia en el Condé de Godó | Europa Press

La imagen de ambos juntos en las instalaciones del torneo siguiendo los partidos desde las gradas, con besos, cariños y risas, confirma que su relación está completamente consolidada y que no tienen problema en dejarse ver en un entorno público.

Iñaki Urdangarin y Ainhoa Armentia en el Condé de Godó | Europa Press

La infanta Cristina, con Pablo Urdangarin y Johanna Zott

Apenas un día después, ha sido la infanta Cristina la que ha hecho acto de presencia en este mismo escenario, pero lo ha hecho acompañada por su hijo Pablo Urdangarin y su novia, Johanna Zott. La hermana de Felipe VI se dejó ver relajada y cercana, conversando con la joven pareja.

Pablo Urdangarin y su novia, Johanna Zott, y la infanta Cristina en el Conde de Godó | Europa Press

En las instalaciones del Real Club de Tenis, doña Cristina se mostró especialmente accesible con los asistentes al torneo. No dudó en detenerse cuando se lo pidieron para hacerse un selfie con algunas personas del público.

La escena, con la Infanta sonriendo junto a su hijo y su nuera, refuerza la imagen de unidad familiar en torno a Pablo, muy integrado con Johanna, con quien mantiene una consolidada relación desde hace tiempo.