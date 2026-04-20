El angustioso rescate de un niño de 3 años que cayó a un pozo en Toledo: "Estaba consciente y respondía a estímulos"

El pequeño de 3 años finalmente fue rescatado del pozo tras dos horas de intenso trabajo de los bomberos. Hasta 9 dotaciones de bomberos intervinieron en el rescate. Los hechos tuvieron lugar este sábado. Un grupo de familias se reúnen en la finca de un amigo en Tembleque (Toledo) para celebrar un cumpleaños. Para rescatarle, los efectivos de rescate tuvieron que descender por un túnel estrecho y oscuro. Una situación terriblemente angustiosa para la familia. Con una grúa, arneses y todo tipo de equipamiento los bomberos pudieron meterse en el túnel y salir con seguridad por un agujero que no medías más de 30 centímetros.

Un rescate de dos horas dramáticas que recordaba demasiado al caso del pequeño Julen en Totalán (Málaga), que perdió la vida tras caer a uno de estos pozos hace 7 años.

El niño permanece ingresado pero se encuentra en buen estado

El pequeño permanece ingresado en el hospital general universitario de Toledo donde aún permanece en observación. Alejandro Cedena es sargento del consorcio de Bomberos de Toledo. Cuenta que lo más complicado era el primer acceso al túnel que sería de 35x35. Ese era el problema mayor para iniciar el dispositivo: empezar a meter medios por esa trampilla y llegar hasta el menor.

El primer bombero que baja al pozo consigue estabilizar al menor. "El niño estaba consciente y respondía a estímulos", cuenta este bombero. Señala que lo primero que hay que valorar en este tipo de rescates es cómo está a nivel sanitario el precipitado. Hay que moverle lo menos posible para no agravar su estado. El tramo en el que tenían que trabajar los bomberos era un recorrido de 15metros de profundidad. "Los pozos tiene piedras que pueden sobresalir... son pozos que tienen mucho tiempo", explica sobre el estado general de esta estructura.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver 'Espejo Público' completo en atresPlayer.