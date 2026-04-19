Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

NUTRIMAN

¿Fruta congelada o fresca? El truco para ahorrar sin perder calidad en tu cesta de la compra

La fruta congelada se abre paso como alternativa ante el aumento de precios en alimentación. Pero la clave está en saber cuándo realmente merece la pena frente a la fresca. ¡Nos lo cuenta Nutriman!

Nutriman

Publicidad

El encarecimiento de la cesta de la compra está llevando a muchos consumidores a replantearse sus hábitos, y la fruta congelada gana protagonismo frente a la fresca. La duda es clara: ¿realmente compensa en precio y calidad optar por esta alternativa?

Según nos cuenta Nutriman, gran parte de la fruta congelada se procesa en el momento de mayor producción, es decir, cuando está en temporada. Esto permite conservar su valor nutricional y, al mismo tiempo, reducir costes, especialmente en productos que fuera de temporada resultan más caros.

Sin embargo, no siempre supone un ahorro. En frutas que se encuentran en su mejor momento, como fresas o piña, el producto fresco puede ser igual o incluso más económico. Por eso, recomiendan fijarse siempre en el precio por kilo para hacer una comparación realista.

En cuanto a su conservación, no todas las frutas responden bien a la congelación. Algunas, como la sandía, el melón o los cítricos, pierden textura y calidad al descongelarse, por lo que su uso queda limitado. Elegir bien qué congelar es clave para mantener una buena experiencia de consumo. ¡Dale al play para ver todos los consejos en el vídeo de arriba!

Antena 3» Programas» Y ahora Sonsoles

Publicidad

Programas

Nutriman

¿Fruta congelada o fresca? El truco para ahorrar sin perder calidad en tu cesta de la compra

Arturo Valls alucina al ver a Martina Navratilova: "El mejor desenmascaramiento de la historia de Mask Singer"

Arturo Valls alucina al ver a Martina Navratilova: "El mejor desenmascaramiento de la historia de Mask Singer"

"Esta es tu herencia": Pepe Navarro y Flo se reencuentran en el plató de Tu cara me suena

"Esta es tu herencia": Pepe Navarro y Flo se reencuentran en el plató de Tu cara me suena

"No sabéis disfrutar de ese momento de placer": Juan del Val se defiende de las críticas de Nuria Roca y Tamara Falcó
Tertulia de actualidad

"No sabéis disfrutar de ese momento de placer": Juan del Val se defiende de las críticas de Nuria Roca y Tamara Falcó

“No podemos decir otra cosa que no sea gracias”: Jorgé Fernández y Laura Moure agradecen la fidelidad de la audiencia
Mejores momentos | 20 Aniversario

“No podemos decir otra cosa que no sea gracias”: Jorge Fernández y Laura Moure agradecen la fidelidad de la audiencia en el 20 aniversario

De las bromas de Roi a las predicciones de Aníbal: descubre todo lo que no se vio de la segunda gala de Tu cara me suena
Making of

De las bromas de Roi a las predicciones de Aníbal: descubre todo lo que no se vio de la segunda gala de Tu cara me suena

Los concursantes nos han contado cómo se han sentido después de actuar y han aprovechado los ratos libres para bromear entre ellos.

"¿Cómo han podido pensar en mí para esto?": Salva Reina se sincera sobre su paso por Mask Singer como Caracol
Contenido exclusivo

"¿Cómo han podido pensar en mí para esto?": Salva Reina se sincera sobre su paso por Mask Singer como Caracol

Caracol sustituyó su lentitud natural por el ritmo frenético que define a Salva Reina. El actor, tras el desenmascaramiento en Mask Singer, ha querido revelar cómo ha sido su experiencia bajo la máscara.

Adrián Rodríguez

Adrián Rodríguez, de salir del centro de desintoxicación a acabar condenado: ¿qué le ha pasado al actor de Física o Química?

¡Sueño cumplido! Paula Koops interpreta con Jeanette en directo '¿Por qué te vas?'

¡Sueño cumplido! Paula Koops interpreta con Jeanette en directo '¿Por qué te vas?'

Martina Navratilova, encantada con los ojos de Fregona en Mask Singer: "Te echaré de menos"

Martina Navratilova, encantada con los ojos de Fregona en Mask Singer: "Te echaré de menos"

Publicidad