¿Fruta congelada o fresca? El truco para ahorrar sin perder calidad en tu cesta de la compra

El encarecimiento de la cesta de la compra está llevando a muchos consumidores a replantearse sus hábitos, y la fruta congelada gana protagonismo frente a la fresca. La duda es clara: ¿realmente compensa en precio y calidad optar por esta alternativa?

Según nos cuenta Nutriman, gran parte de la fruta congelada se procesa en el momento de mayor producción, es decir, cuando está en temporada. Esto permite conservar su valor nutricional y, al mismo tiempo, reducir costes, especialmente en productos que fuera de temporada resultan más caros.

Sin embargo, no siempre supone un ahorro. En frutas que se encuentran en su mejor momento, como fresas o piña, el producto fresco puede ser igual o incluso más económico. Por eso, recomiendan fijarse siempre en el precio por kilo para hacer una comparación realista.

En cuanto a su conservación, no todas las frutas responden bien a la congelación. Algunas, como la sandía, el melón o los cítricos, pierden textura y calidad al descongelarse, por lo que su uso queda limitado. Elegir bien qué congelar es clave para mantener una buena experiencia de consumo. ¡Dale al play para ver todos los consejos en el vídeo de arriba!