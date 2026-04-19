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"No sabéis disfrutar de ese momento de placer": Juan del Val se defiende de las críticas de Nuria Roca y Tamara Falcó

El colaborador del programa ha explicado durante la tertulia de actualidad por qué se toma tanto tiempo en el cuarto de baño.

"No sabéis disfrutar de ese momento de placer": Juan del Val se defiende de las críticas de Nuria Roca y Tamara Falcó

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Patri Bea
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Durante la habitual tertulia de actualidad de los jueves en El Hormiguero, Pablo Motos ha querido comentar con los colaboradores un estudio que alerta del aumento de hemorroides en jóvenes por la cantidad de tiempo que se pasan en el baño viendo el teléfono.

Tamara Falcóy Nuria Roca han dejado claro que no están de acuerdo con esta práctica y han preguntado por qué los hombres suelen tardar tanto en el baño. "Es un momento místico", les ha explicado Pablo Motos entre risas.

Juan del Val se ha defendido de esos 'ataques' justificando que ellas no saben "disfrutar de ese momento de placer". ¡Hasta ha bromeado con estar tres cuartos de hora sentado en el baño! Escucha todo lo que han debatido al respecto dándole al play al vídeo de arriba.

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