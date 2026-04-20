Eduardo Rubiño, denunciado tras sus comentarios sobre Israel: "Si criticas lo que están haciendo en Líbano te llaman antisemita"

Pedro Sánchez ha anunciado que España llevará la propuesta de que la Unión Europea rompa el acuerdo de asociación con Israel. Tras este anuncio el ministro de Exteriores de Israel Gideon Sa´ar volvía a responder al presidente del Gobierno de España y hablaba de "una lectura hipócrita de quien tiene relación con regímenes totalitarios que violan los derechos humanos". Ponía como ejemplo países y regímenes como Turquía con Erdogán o de Venezuela con Maduro. Acusaba además al presidente del Gobierno Pedro Sánchez de difundir el antisemitismo.

"Si criticas los crímenes de Netanyahu te llaman antisemita"

Eduardo Rubiño, portavoz adjunto de Más Madrid, cuenta en Espejo Público que ha recibido una denuncia. Concretamente cuenta Rubiño que, como otros comunicadores, se ha encontrado una carta de ACOM, organización que denomina como el lobby sionista en España. "Si criticas los crímenes de Netanyahu que ha cometido un genocidio en Palestina, si criticas lo que están haciendo en Líbano... te llaman antisemita como si tuvieras algo contra el pueblo judío".

Destaca que no tiene nada en contra del pueblo judío y lo que está criticando es "que haya determinados crímenes que se amparen en una ideología supremacista como el sionismo". "Eso lo vamos a criticar siempre y no nos van a callar por muchos papeles que nos pongan encima de la mesa no nos vamos a callar".

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