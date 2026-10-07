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Esta tarde en Y ahora Sonsoles, todos los detalles de la crisis de la vivienda que ha desembocado en un adelanto electoral

Tras el anuncio del adelanto electoral, la huelga general en protesta por la crisis de la vivienda ya tiene fecha. Será el próximo 11 de noviembre, días antes del día de las elecciones. Un movimiento que se suma a la revolución que se ha vivido durante los últimos días.

Sonsoles Ónega

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Sara Sanz Navarro
Publicado:

La crisis de vivienda ha desatado una revolución política. Tanto es así que, lo que comenzó con el desahucio de Maricarmen, ha terminado en un adelanto electoral el próximo 29 de noviembre.

Pese a la llamada a las urnas, las protestas continúan, así como la acampada en la Puerta del Sol, con la que reclaman medidas urgentes. Unas protestas que han logrado que se convoque la huelga general el próximo 11 de noviembre.

Los partidos se preparan la precampaña política a la espera de las elecciones. Esta tarde en Y ahora Sonsoles, te contamos todos los detalles de la crisis de vivienda y los movimientos políticos, a partir de las 17:00 horas en Antena 3.

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