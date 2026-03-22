Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

NUTRIMAN

Consejos para sacarle el máximo partido a la airfryer: estos son los alimentos que nunca debes meter dentro

Nutriman nos cuenta cómo sacarle el máximo partido a la freidora de aire: los alimentos que nunca debemos cocinar con este electrodoméstico y cómo conseguir los mejores resultados.

Nutriman

Publicidad

La airfryer está de moda en todas las casas, pero no todo vale a la hora de cocinar con este aparato. Aunque muchos la consideran una alternativa a la fritura tradicional, en realidad funciona más como un pequeño horno con aire caliente.

Luis Alberto Zamora nuestro Nutriman, nos ha contado cómo podemos sacarle más partido a la airfryer y cuáles son algunos errores típicos a la hora de usarla. Según nos cuenta, el principal es meter alimentos que no deberían cocinarse en ella, entre ellos, el queso, que puede derretirse y dañarla, o las croquetas caseras, cuyo rebozado no se cocina correctamente sin un golpe fuerte de calor inicial.

Otros productos como las palomitas de maíz o las preparaciones líquidas también presentan riesgos. Las primeras pueden quemarse o saltar dentro del aparato, mientras que sopas y salsas podrían filtrarse y provocar averías internas.

Por último, para aprovechar mejor la airfryer, se recomienda precalentarla unos minutos, evitar sobrecargar la cesta y utilizar pequeñas cantidades de aceite. Además, emplear accesorios adecuados y cortar los alimentos en tamaños similares ayuda a lograr una cocción más uniforme y resultados más crujientes. ¡Dale al play para ver todos sus consejos al completo!

Antena 3» Programas» Y ahora Sonsoles

Publicidad

Programas

Santiago Segura se sincera con María José Campanario

Santiago Segura se sincera con María José Campanario: “No te voy a mentir, no me ha gustado mucho”

Nutriman

Consejos para sacarle el máximo partido a la airfryer: estos son los alimentos que nunca debes meter dentro

Daniela pone en un compromiso a Susana Saborido

Daniela pone en un compromiso a Susana Saborido: “¿Cuánto años crees que aparentas?”

La emoción de María José Campanario ante las palabras de Daniel Illescas: “Eres un gran compañero”
Mejores momentos | Segunda semifinal

La emoción de María José Campanario ante las palabras de Daniel Illescas: “Eres un gran compañero”

El regreso de Llàcer, el enfado de Yenesi o la victoria de Melani: los icónicos momentos que nos regaló Tu cara me suena 12
Los recordamos

El regreso de Llàcer, el enfado de Yenesi o la victoria de Melani: los icónicos momentos que nos regaló Tu cara me suena 12

El desafío que Roberto Leal lanza a Javier: “Igual que hice que Manu y Rosa bailasen reguetón”
¿Cuándo lo cumplirá?

El desafío que Roberto Leal lanza a Javier: “Igual que hice que Manu y Rosa bailasen reguetón”

El presentador se ha quedado con ganas de comprobar cómo cantaría ‘Highway to hell’, de AC/DC, en versión operística. ¡Pero se guarda ese comodín!

Joaquín y su familia disfrutan bañándose en la piscina bajo la lluvia
dIARIO DE VIAJE

“No llevamos ni una hora y ya nos van a echar”: Joaquín y su familia disfrutan bañándose en la piscina bajo la lluvia

La familia andaluza ha cogido un vuelo para partir hacia su próximo destino: Okinawa, una ciudad costera de Japón en la que podrán disfrutar de la playa. Al llegar a esta ciudad la familia no podía esconder la sonrisa que les provocaba el paisaje y la vegetación de Okinawa: “Me da igual que caiga el diluvio”.

Las Fallas llegan a El Hormiguero: desde el ninot de Pablo Motos, hasta el homenaje de Nuria Roca

Las Fallas llegan a El Hormiguero: desde el ninot de Pablo Motos, hasta el homenaje de Nuria Roca

Descubre los retos de la gran final de El Desafío

Descubre los retos de la gran final de El Desafío

Mónica y Emiliano Gutiérrez Caba

Emilio Gutiérrez Caba, a punto de desahuciar a su expareja Mónica: ¿qué les ha llevado a recurrir a la justicia?

Publicidad