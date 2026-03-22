Consejos para sacarle el máximo partido a la airfryer: estos son los alimentos que nunca debes meter dentro

La airfryer está de moda en todas las casas, pero no todo vale a la hora de cocinar con este aparato. Aunque muchos la consideran una alternativa a la fritura tradicional, en realidad funciona más como un pequeño horno con aire caliente.

Luis Alberto Zamora nuestro Nutriman, nos ha contado cómo podemos sacarle más partido a la airfryer y cuáles son algunos errores típicos a la hora de usarla. Según nos cuenta, el principal es meter alimentos que no deberían cocinarse en ella, entre ellos, el queso, que puede derretirse y dañarla, o las croquetas caseras, cuyo rebozado no se cocina correctamente sin un golpe fuerte de calor inicial.

Otros productos como las palomitas de maíz o las preparaciones líquidas también presentan riesgos. Las primeras pueden quemarse o saltar dentro del aparato, mientras que sopas y salsas podrían filtrarse y provocar averías internas.

Por último, para aprovechar mejor la airfryer, se recomienda precalentarla unos minutos, evitar sobrecargar la cesta y utilizar pequeñas cantidades de aceite. Además, emplear accesorios adecuados y cortar los alimentos en tamaños similares ayuda a lograr una cocción más uniforme y resultados más crujientes. ¡Dale al play para ver todos sus consejos al completo!