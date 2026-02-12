Estrella Morente desmiente los rumores de separación con Javier Conde: "Está todo en orden, me sorprenden las noticias"

Estrella Morente y el torero Javier Conde llevan juntos 24 años. Tras un matrimonio feliz y dos hijos en común, los rumores de que llevaban vidas separadas han copado todos los titulares.

Según Lorena Vázquez en Mamarazzis, ambos estarían separados desde hace algunos meses. Una distancia que no solo sería física, sino también emocional.

Ante el estallido de la noticia, la propia Estrella Morente ha querido desmentir los rumores, mandándole unos mensajes a nuestra colaboradora Paloma García-Pelayo. "No hay nada que tenga que ver con una separación", ha advertido la cantante.

Estrella ha asegurado que "está todo en orden" y que este fin de semana estará junto a Javier y sus hijos en el Gran Teatre del Liceu de Barcelona. ¡Dale al play para verlo al completo!