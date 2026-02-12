Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Exclusiva

Estrella Morente desmiente los rumores de separación con Javier Conde: "Está todo en orden, me sorprenden las noticias"

Ante los rumores de que Estrella Morente y su marido Javier Conde llevaban vidas por separado, la propia artista ha querido pronunciarse. Nuestra colaboradora Paloma García-Pelayo nos cuenta todos los detalles.

Estrella Morente

Publicidad

Estrella Morente y el torero Javier Conde llevan juntos 24 años. Tras un matrimonio feliz y dos hijos en común, los rumores de que llevaban vidas separadas han copado todos los titulares.

Según Lorena Vázquez en Mamarazzis, ambos estarían separados desde hace algunos meses. Una distancia que no solo sería física, sino también emocional.

Ante el estallido de la noticia, la propia Estrella Morente ha querido desmentir los rumores, mandándole unos mensajes a nuestra colaboradora Paloma García-Pelayo. "No hay nada que tenga que ver con una separación", ha advertido la cantante.

Estrella ha asegurado que "está todo en orden" y que este fin de semana estará junto a Javier y sus hijos en el Gran Teatre del Liceu de Barcelona. ¡Dale al play para verlo al completo!

Antena 3» Programas» Y ahora Sonsoles

Publicidad

Programas

Estrella Morente

Estrella Morente desmiente los rumores de separación con Javier Conde: "Está todo en orden, me sorprenden las noticias"

Urdangarin

La reacción de los hijos de Iñaki Urdangarin a sus memorias: "Están contentos y agradecidos"

Estafa banco

José Antonio, víctima de la estafa del falso aviso del banco: "Recibí un mensaje de que estaban intentando acceder a mi cuenta"

Boticaria García
Salud

Lluvia, humedad y moho: Boticaria García nos cuenta cómo deshacernos del enemigo invisible que empeora las alergias

Miguel
Nos lo cuenta

El milagro científico que ha devuelto parte de la visión a Miguel: "Me quedé ciego en cuestión de 10 minutos"

Carreteras
Lo vemos

Camioneros indignados ante el estado de las carreteras tras el temporal: "No son solo baches, ni socavones, esto es para verlo"

Las intensas lluvias han hecho que las carreteras que no estaban bien mantenidas se conviertan en intransitables. Una realidad que está afectando a miles de personas.

Reina Sofía
Honoris causa

Profesorado de la ULPGC cuestiona la concesión del honoris causa a la reina Sofía

Más de una quincena de profesoras y profesores de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) ha hecho público un manifiesto en el que expresa su rechazo a la propuesta de conceder el doctorado honoris causa a la Reina Sofía

El viento desprende la fachada de un edificio sobre un coche ocupado: "Pensaba que era una bomba"

El viento desprende la fachada de un edificio sobre un coche ocupado: "Pensaba que era una bomba"

Salma se sincera sobre cómo le gustan los chicos

VÍDEO INÉDITO: Salma se sincera sobre cómo le gustan los chicos: “No voy a estar con un rubio”

Cañada Real

"El Estado está violando derechos humanos fundamentales": los vecinos de la Cañada Real plantan cara a los desalojos

Publicidad