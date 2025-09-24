Entrevista
"Yo vi cómo el riñón dejaba de funcionarle": el exrepresentante de Camilo Sesto recuerda sus últimos minutos de vida
Hace seis años fallecía Camilo Sesto a causa de una enfermedad renal. Hoy, Eduardo Guervás, quien fue su representante y amigo íntimo, nos cuenta qué ocurrió momentos antes de que se marchara.
Publicidad
La muerte de Camilo Sesto fue un duro golpe para su familia y sus amigos. En especial para Eduardo Guervós, su íntimo amigo y quien fue su representante durante sus últimos años de vida.
Su relación era tan estrecha que Eduardo fue la última persona en ver con vida a Camilo. De hecho, fue quien llamó a su hijo para darle la triste noticia.
"Mi mujer y yo fuimos los que estuvimos con él cuando murió", recuerda Eduardo Guervós. Pese a que Camilo siempre pidió que quería morir en casa, su exrepresentante asegura que no dio tiempo y que vivieron sus últimos momentos de vida en el hospital.
Eduardo Guervós presenció como a Camilo se le escapaba la vida entre los dedos. "Yo vi cómo el riñón dejaba de funcionarle", nos cuenta, "Camilo me miró... y murió".
Más Noticias
- Antonia, jubilada con 28 años cotizados: “Con 800 euros de pensión no llego a fin de mes”
- Lorena Vázquez: "Hay documentación de sobra que corrobora lo que dice el promotor que acusa a Lucas de deberle dinero"
- El contundente mensaje de Alejandra Pareja-Obregón a su padre: "Papá, no voy a parar, a ver quién gana"
En aquel momento, Eduardo perdió a un pilar fundamental de su vida, aunque asegura que su legado será imborrable. ¡No te pierdas su entrevista en el vídeo de arriba!
Publicidad