"Yo vi cómo el riñón dejaba de funcionarle": el exrepresentante de Camilo Sesto recuerda sus últimos minutos de vida

La muerte de Camilo Sesto fue un duro golpe para su familia y sus amigos. En especial para Eduardo Guervós, su íntimo amigo y quien fue su representante durante sus últimos años de vida.

Su relación era tan estrecha que Eduardo fue la última persona en ver con vida a Camilo. De hecho, fue quien llamó a su hijo para darle la triste noticia.

"Mi mujer y yo fuimos los que estuvimos con él cuando murió", recuerda Eduardo Guervós. Pese a que Camilo siempre pidió que quería morir en casa, su exrepresentante asegura que no dio tiempo y que vivieron sus últimos momentos de vida en el hospital.

Eduardo Guervós presenció como a Camilo se le escapaba la vida entre los dedos. "Yo vi cómo el riñón dejaba de funcionarle", nos cuenta, "Camilo me miró... y murió".

En aquel momento, Eduardo perdió a un pilar fundamental de su vida, aunque asegura que su legado será imborrable. ¡No te pierdas su entrevista en el vídeo de arriba!