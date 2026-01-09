Los efectos secundarios de las inyecciones adelgazantes por un mal uso: ¿por qué produce vómitos o diarrea?

Adelgazar suele ser el propósito de muchos, pero nunca es fácil. Por eso, algunos recurren a las inyecciones para perder peso, que siempre deben combinarse con una buena alimentación y hábitos saludables para evitar el efecto rebote.

Estas inyecciones pueden llegar a tener efectos secundarios, pero no por sí mismos, sino por un mal uso. Puede ocurrir que se produzcan diarreas si hay atracones o estreñimiento si no se está siguiendo la dieta recomendada, demonizando, por ejemplo, los hidratos.

En el caso de María José, que empezó a pincharse apenas hace unos días, sufre vómitos y náuseas constantes. "Llevo toda la semana que cualquier cosa que ingiero, la vomito, he bajado de peso por eso", nos cuenta.

Los vómitos es uno de los efectos secundarios más frecuentes, pero según el doctor Juan Carlos Perkovich, suele ser un síntoma de los primeros días. Además de acudir a un especialista, debe hidratarse y no dejar de comer proteína ni hidratos.

La solución siempre es seguir las recomendaciones de los expertos y combinar los adelgazantes con un cambio de hábitos, que ayudará a perder peso de manera sana. ¡Dale al play para verlo al completo!