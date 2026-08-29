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Familias incapaces de asumir el precio cada vez más alto de la vuelta al cole: "La paga extra de mi marido va a los libros"

La vuelta al cole este año se ha convertido en la más cara de la historia y muchas familias no pueden permitírselo sin ayuda. ¿Cómo afecta este gasto en las familias?

Vuelta al cole

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Sara Sanz Navarro
Publicado:

Llega septiembre y, con él, la temida vuelta al cole para muchas familias. Este año, se alza como la más cara de la historia y se estima que las familias gastan mínimo unos 500 euros por niño.

Los precios varían según el tipo de educación. En colegios privados, la vuelta al cole puede llegar a superar los 1.500 euros. Una cifra que para muchas familias es inasumible.

Diana, por ejemplo, es una madre de dos hijos a la que cada año le cuesta más la vuelta al cole. "La paga extra íntegra de mi marido va a los libros", afirma Diana.

Según nos cuenta, solo en libros, Diana llega a gastarse 700 euros. "En total, podemos gastarnos casi 2.000 euros", señala Diana. Una realidad que cada vez es más difícil para muchas familias españolas.

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